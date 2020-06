La Fiscalía General investiga filtraciones a Iglesias en un caso de Villarejo

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá "actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas" sobre una supuesta filtración de parte de la pieza Tándem del caso seguido por la trama delictiva del excomisario José Villarejo por uno de los fiscales del caso.

La Fiscalía General decidió iniciar la investigación tras las informaciones sobre "la relación íntima" del fiscal del caso, Ignacio Stampa, con la abogada del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez. Las filtraciones los mensajes quedaron de manifiesto en los contactos que Flor Núñez mantuvo con compañeros de Podemos, que revelarían que tenía información previa a la apertura de esta investigación. Iglesias decidió sustituir a la letrada mientras reclama que se le mantenga la condición de perjudicado en ese caso, que le fue retirada por el juez.

La Fiscalía explica que "el pasado 14 de febrero la Inspección Fiscal incoó un expediente gubernativo como consecuencia del escrito presentado por un particular en el que se solicitaba la apertura por la Fiscalía General de una investigación orientada a determinar la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem". "Tras la práctica de las oportunas actuaciones de comprobación, el fiscal jefe inspector dictó decreto de archivo del citado expediente gubernativo al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal, cuya observancia pudiera ser constitutiva, en su caso, de una infracción disciplinaria", añade la nota. No obstante, "la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones en orden a la comprobación de las informaciones publicadas y a los efectos oportunos", concluye la nota.

El excomisario José Villarejo esperará a lo que resuelva la Inspección fiscal antes de optar por que su defensa pida al juez que le aparte del caso. Según informó su abogado, Antonio José García Cabrera, no será hasta conocer la resolución de esta investigación interna cuando decida si tiene que optar o no por dar el paso de pedir en nombre de su defendido la salida de la causa de Stampa.