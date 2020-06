Madrid registra su primer día sin muertes por la COVID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado este domingo en sus redes sociales que la región no ha registrado muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que este sábado ha sido el primer día de la pandemia en el que no ha habido decesos por el virus en la región.



"Grandes noticias: ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por covid-19. Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita", ha escrito Ayuso en su perfil de Twitter antes de la publicación del informe epidemiológico que difunde a diario el Gobierno regional.





Grandes noticias:



Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19.



Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 28, 2020

Desde el inicio de la pandemia, la región ha contabilizado