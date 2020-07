El Gobierno insta a Cs a no imponer vetos políticos en torno a la mesa catalana

El Gobierno convocará la mesa para abordar el "conflicto político" en Cataluña tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero ratificó que el Ejecutivo mantiene su calendario e instó a Ciudadanos a no imponer vetos relacionados con ese foro de negociación, como su rechazo a entrar en la negociación presupuestaria si lo que denomina "la mesa de la infamia" vuelve a estar activa. "La posición del Gobierno ha sido bastante transparente. La única solución para Cataluña es la dialogada. Hay foros donde queremos discutir, diagnosticar la situación. La pandemia ha supuesto un paréntesis. Desde el momento en el que volvemos a la nueva normalidad, hay que volver a la agenda pactada", ratificó la también ministra de Hacienda.

"El Gobierno mantiene su hoja de ruta. El presidente ya anunció que no tendría ningún inconveniente en reunir la mesa en julio. Es aconsejable que sea después de las elecciones en Galicia y Euskadi", añadió Montero. Ante la negativa del partido de Arrimadas de alcanzar acuerdos presupuestarios si vuelve la mesa catalana, la portavoz de Ejecutivo apuntó que "eso nada tiene que ver con las cuentas públicas", por lo que pide a Cs que abandone "los vetos". "Seguimos aspirando a que la totalidad de las fuerzas, incluido el principal partido de la oposición, participen en los Presupuestos", insistió Montero en alusión al PP. En cualquier caso, más allá de las palabras, la negociación de los Presupuestos todavía no comenzó y no lo hará, concretó la ministra de Hacienda, hasta que no se concrete el reparto de los fondos europeos para hacer frente a la crisis sanitaria.