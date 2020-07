La comisión de reconstrucción mantiene su rechazo a las ayudas a la concertada

PSOE y Unidas Podemos han explicado este viernes que no se incluirá a la escuela concertada en las ayudas para la reconstrucción tras la crisis del Covid, tal y como exigen PP y Ciudadanos para aprobar el documento de Política Social que se debate en el Congreso.

"Ese punto no se va a tocar", ha asverado la portavoz de los socialistas en la Cámara baja, Adriana Lastra. La diputada ha indicado que su formación apuesta claramente "por la educación pública" y, aunque ha asegurado que tienen "respeto" por la educación concertada, ha insistido en que no habrá cambios.

Por su parte, el representante del grupo confederal, Pablo Echenique, ha rechazado las ayudas a la concertada, explicando que desde el Gobierno se ha acordado destinar todos los apoyos e inversión para la Educación a las escuelas públicas "de gestión directa".

La postura de los dos partidos que sustentan en el Gobierno sobre este tema ha sido criticada por PP y Ciudadanos, que acusan al Ejecutivo de "atacar" a la concertada. El portavoz adjunto de los naranjas, Edmundo Bal, ha recordado a socialistas y morados que su voto a favor del documento de Política Social depende de este punto y le propone negociar hasta que las medidas se voten el día 22 en el Pleno.

Los 'populares' aseguran que no pueden apoyar un texto que "deja al margen la libertad" de las familias a elegir la educación de sus hijos. Según su portavoz en esta materia, Rosa Romero, esta actitud de PSOE y Unidas Podemos es un regreso a "las viejas recetas de la izquierda" para "enfrentar lo público con lo privado".



'Mochila austríaca'

Por otro lado, la comisión ha aprobado este viernes recomendar la puesta en marcha de un sistema similar a la 'mochila austriaca', aunque ha sido por un error de Unidas Podemos en la votación de las recetas económicas para salir de la crisis del coronavirus.

Y es que el grupo confederal ha apoyado junto a PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel Existe esta propuesta de Junts, a la que sí se han opuesto el PSOE, Esquerra Republicana y el PNV.

Más tarde, el diputado de Podemos Ismael López ha tratado de repetir la votación, algo que el presidente de la Comisión, el socialista Patxi López, ha rechazado, conformándose el diputado del grupo confederal con que quedara constancia en acta del error.

Concretamente, la propuesta aboga por poner en marcha para los nuevos contratos un fondo de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, y que el trabajador pueda hacer efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación. Todo ello, argumenta la propuesta, con el fin de reducir la dualidad del mercado de trabajo.

Fuentes del grupo confederal han expresado su malestar, recordando que "el miércoles al PSOE se le permitió rectificar su voto y votar en contra de derogar la reforma laboral del PP y hoy al grupo parlamentario de Unidas Podemos no se le ha permitido rectificar el error".



Reforma laboral

Además, la comisión para la reconstrucción ha rechazado incluir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas entre sus recomendaciones para salir de la crisis del Covid.

En ambos puntos, los dos socios del Gobierno de coalición han votado en sentido opuesto. El PSOE ha rechazado esas recetas con la ayuda del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, mientras que Unidas Podemos ha votado a favor junto con los proponentes, como Esquerra Republicana y EH-Bildu.

El PSOE llegó a apoyar la derogación de la reforma laboral en la sesión del miércoles, pero ya entonces forzó una repetición de la votación ese mismo día para corregirse. Esa repetición protagonizó parte del debate de la mañana de este viernes, ya que la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, reclamó un informe de los letrados.

El presidente de la Comisión, el socialista Patxi López, replicó que el grupo de trabajo en el que se produjo la repetición ya estaba disuelto, por lo que no tenía sentido abundar en el tema, máxime cuando la enmienda de Bildu seguía "'viva'", por lo que se podía votar.



Bildu protesta

Aizpurua se quejó de que era "un auténtico disparate" y "una vulneración del reglamento", secundada más tarde por Ferrán Bel, diputado de Junts, que ha declinado participar en esa votación, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha calificado de "barbaridad" y "atropello" que se repitiera esa votación. "Ustedes a veces manejan esto como si fuera su cortijo", ha dicho.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha aclarado después que "independientemente" de si esta derogación se incluye o no en los acuerdos de reconstrucción, esta medida "forma parte del acuerdo del Gobierno". "Viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que de la reforma laboral del PP no va a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo", ha dicho.

Unidas Podemos también mantiene su apuesta por el impuesto de grandes fortunas, según ha reiterado este mismo viernes el vicepresidente, Pablo Iglesias, que confía en convencer a la parte socialista del Gobierno.