Casado destituye a Álvarez de Toledo, que se despide con duros ataques al PP

El líder del PP, Pablo Casado, finalmente ha cumplido los augurios que sonaban desde hace tiempo dentro y fuera del partido y ha destituido a la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, al tiempo que ha situado como portavoz nacional del partido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de corte más moderado.

Álvarez de Toledo llevaba dos años siendo la voz popular en el hemiciclo. La ya exportavoz anunció ayer mismo que aún no ha decidido si dejará también el escaño en el Congreso e incluso abandonará el partido.

La decisión, que conlleva una remodelación de la dirección nacional, se conoció ayer por sorpresa. Se hará efectiva este mismo jueves-pasado mañana- en una Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano popular entre congresos.

La actual vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, será quien ocupe el puesto de Álvarez de Toledo, para el que uno de los sectores del partido siempre había creído que era más adecuada la exalcaldesa de Logroño, con un perfil más moderado y que ha desempeñado un papel protagonista en la crisis del coronavirus. El puesto de Gamarra será ocupado por la expresidenta del Congreso Ana Pastor.

Álvarez de Toledo se despidió con duros ataques a Casado y a los barones populares, en una comparecencia a las ocho de la tarde en la que no dejó títeres con cabeza: "Casado me comunicó mi cese esta mañana. Sus causas me parecen desdichadas y no las comparto. Creo que perjudican al partido. Infravaloramos el pensamiento crítico. La discrepancia no es sinónimo de deslealtad", dijo en su intervención.

El desencadenante de la destitución, aseguró Álvarez de Toledo, ha sido una entrevista concedida este fin de semana al diario El País que, añadió la exportavoz, constituyó a ojos de Casado "un ataque a su autoridad". Para Casado, prosiguió, la libertad de la portavoz parlamentaria es "incompatible con su autoridad".

En la conversación que tuvieron por la mañana, de más de dos horas de duración, también salieron, explicó, otras razones de fondo que, en definitiva, son la culminación de la expresión de que es "un verso suelto", algo sobre lo que Álvarez de Toledo se preguntó "de qué".

La polémica de estas últimas semanas por el relevo de su máximo asesor parlamentario, Gabriel Elorriaga, así como el enfrentamiento con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han sido el remate de una larga sucesión de discrepancias entre Álvarez de Toledo, patrona de la fundación FAES de José María Aznar, y la dirección del Partido Popular. La ya exportavoz en el hemiciclo acusó a Egea de que "desde el minuto uno intentó restringir al mínimo la autonomía" del grupo parlamentario.