Sánchez arranca con Casado el 2 de septiembre la ronda con los líderes políticos

Ya hay fecha para la ronda de Pedro Sánchez con los líderes políticos y que arrancará el nuevo curso. El próximo miércoles, 2 de septiembre, arrancará la tanda de conversaciones con Pablo Casado, el jefe del PP. Los contactos se extenderán hasta el jueves 3. El jefe del Ejecutivo sitúa en el calendario un compromiso contraído este martes, y que verbalizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras el que compareció para dar cuenta de su invitación a las comunidades autónomas para que se acojan a un estado de alarma a la carta si lo creen necesario para frenar las cadenas de propagación del coronavirus en sus territorios.

La Moncloa y Génova informaron prácticamente a la vez de ese primer despacho entre el presidente del Gobierno y el máximo responsable de los conservadores programado para el próximo miércoles. Será, de hecho, su primera entrevista presencial desde el pasado 17 de febrero, apenas un mes después de la investidura y de la formación del Ejecutivo de coalición. No obstante, durante el estado de alarma, ambos conversaron por videoconferencia, aunque la interlocución se rompió cuando Casado se negó a apoyar más prórrogas. La quinta y la sexta extensión de la alarma la pudo sacar el Ejecutivo, más a duras penas, sobre todo la primera, gracias al apoyo de Ciudadanos y del PNV.

La segunda reunión presencial de Sánchez y Casado llega en un momento de tensión entre Gobierno y PP, ya que los populares acusan constantemente al Gabinete de coalición de dejación de funciones en el control de la pandemia de coronavirus. No obstante, la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP, la pasada semana, se interpretó como una señal de giro hacia la moderación por parte de Casado y una posibilidad de acercamientos puntuales al Gobierno.

Los objetivos que se marcan Gobierno y PP son, así, dispares. El primer propósito de Sánchez, que ya enunció durante su comparecencia en la Moncloa, es la "despolitización de la lucha contra la pandemia", porque el "enemigo es el virus, y no otro", y el desarrollo de las medidas de cogobernanza. Pero ese no deja de ser un desiderátum de difícil cumplimiento, ya que la oposición no va a soltar su presa.