El juez de la Audiencia atribuye el espionaje a Bárcenas a "órganos superiores del Estado"

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón apunta a "órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado" como responsables del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado levantó ayer el secreto de la operación Kitchen, una de las piezas del caso en el que el principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo. García-Castellón centrará ahora su investigación en poner cara a los responsables un dispositivo policial en el que se contrató al chófer de Bárcenas en un intento de localizar la documentación comprometedora para "altos dirigentes" del partido que pudiera tener en su poder el extesorero e impedir se incorporara a la investigación de la "caja B" del partido.

En apenas dos páginas, el magistrado afirma que, examinado el estado de las actuaciones, procede dejar sin efecto el secreto, porque "no va a perjudicar a la investigación en curso". Ese era el criterio de Anticorrupción en el informe en el que instaba la imputación de quienes entonces eran ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al disponer de indicios "muy numerosos y concluyentes", fundamentalmente procedentes del teléfono del ex número dos de Interior Francisco Martínez. García-Castellón todavía no resolvió sobre esas imputaciones, pero los perfiles de ambos encajan con facilidad en la general atribución de máxima responsabilidad que hace el magistrado en su auto.

La pieza Kitchen, abierta en noviembre de 2018 a raíz de un informe de la Fiscalía, investiga, explica el juez, la ejecución de un "operativo parapolicial del que serían responsables órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado y cuya ejecución material se encomienda a los ya investigados en la causa Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y José Manuel Villarejo". "El encargo, que se habría llevado a efecto al menos en los años 2013 a 2015, consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante de la Policía de Sergio Ríos, conductor de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas", afirma el magistrado. "El objetivo de dicha misión -añade- podría ser, aparentemente, la obtención por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del PP, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional" sobre la "caja B" del PP. A los mensajes conservados por Francisco Martínez del entonces ministro, que demostrarían que Fernández Díaz estaba al tanto de la operación Kitchen se suman las conversaciones intervenidas al propio Villarejo durante los registros realizados en la causa. Entre ellas figuran las que llevaron a María Dolores de Cospedal a abandonar la política cuando se conoció su vínculo con las cloacas policiales.