Lesmes reprende a PSOE y PP por bloquear la renovación del CGPJ: "Es una seria anomalía"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, exhortó ayer una vez más a los "poderes públicos concernidos" a renovar la institución "sin mayores dilaciones", ante la "seria anomalía" que supone llevar casi dos años en funciones, tras el enésimo acuerdo fallido PSOE-PP.

Como también hizo el año pasado, Lesmes volvió a reclamar la renovación del CGPJ durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el Rey. Pero, para Lesmes, no hay cambios de un año a otro. Porque, por segunda ocasión consecutiva, el presidente del Poder Judicial ha centrado su discurso en instar a los poderes públicos a desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018.

Lesmes, que se dirigió al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad, recordó que "es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo", por lo que, razonó, se ha visto de nuevo "en la obligación" de reprender a los partidos.

Enfrente estaban el ministro de Justicia, José Manuel Campo, y el líder del PP, Pablo Casado, dos de los principales involucrados en las fallidas negociaciones. Antes de las vacaciones de verano, el CGPJ suspendió varios nombramientos a la espera de que fructificaran las negociaciones iniciadas entre el Gobierno y los populares.

Así las cosas, Lesmes advirtió ayer que las funciones asignadas al CGPJ, "en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario", deben "seguir desarrollándose con normalidad".

Lo contrario, dijo, "sería incumplir la propia norma fundamental, con grave quebranto para la Justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".

Ayer mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó al PP una suerte de sonora amenaza con difícil traslación real: "El Gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa", para desatascar órganos que "no merecen" estar paralizados porque el PP "no ha aceptado el resultado electoral". Pero la renovación del CGPJ está blindada por la Carta Magna, que exige mayorías cualificadas, de tres quintos en Congreso (210 diputados) y Senado (159 señorías). Y ahí el concurso del PP es imprescindible.

Además de la riña a los partidos, Lesmes solicitó a los poderes públicos una "mayor claridad normativa" en las medidas para combatir la pandemia, que suponen una restricción de derechos de los ciudadanos y que exigen un control judicial.