Choque del Gobierno y el PP por la renovación del poder judicial y la 'operación Kitchen'

La 'operación Kitchen', que investiga si el Gobierno de Mariano Rajoy usó fondos públicos para robar información a Luis Bárcenas sobre la caja b del PP, ha sido motivo de choque entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en la primera sesión de control del nuevo curso político.

Ha sido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el que ha sacado el asunto en su cara a cara con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El número dos de los conservadores ha empezado preguntando por la gestión de la pandemia de covid-19 aunque se ha desviado y ha hecho referencia a la investigación judicial sobre presunta malversación de Podemos y, en ese contexto, ha afirmado que Podemos "quiere meter mano en los jueces" y que los morados tienen "la peor cantera, pero el mejor banquillo de la política española". "Se le acaba el tiempo en este Gobierno. Tic-tac", ha espetado recordando la expresión que Iglesias usaba con el Ejecutivo de Rajoy hace años.

Tras esos comentarios, Iglesias, en su segundo y último turno de palabra, ha acusado a García Egea y a su partido de creerse que "las instituciones de este país son suyas", en referencia a la negativa del PP de renovar los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, RTVE...). "Por eso crearon una estructura mafiosa de polilcías para perseguir a sus adversarios poíticos y para tratar de tapar sus escándalos de corrupción", le ha acusado en refencia a la 'operación Kitchen' y el uso de los recursos del Ministerio del Interior. "Pretenden utilizar al poder judicial para atacar al Gobierno y están bloqueando su renovación de la manera más patética. Esa desfachatez no revela ya su poder, revela ya su impotencia y decadencia. Les quedan a ustedes muchos, muchos años en la oposición", ha concluido Iglesias. A García Egea ya no le quedaba ningún turno de palabra.

"Podemos cumple con la Constitución"

Minutos antes, Pedro Sánchez no se ha referido a ese escándalo de la 'era Rajoy' en su turno con Pablo Casado, pero sí que le ha afeado que no quiera renovar esas instituciones. El jefe del Ejecutivo ha intentado darle la vuelta al principal argumento que usa el PP para no hacerlo. Casado asegura que no puede pactar esos cambios institucionales con el Gobierno porque en su seno está Podemos y este partido ha atacado duramente a la monarquía tras la salida de Juan Carlos de España y pide la república. El jefe del Ejecutivo ha admitido que es cierto que Iglesias "propone cosas que están fuera de la Constitución", pero que al menos la respeta, ya que la obligación de la renovación de esos órganos está recogida en la Carta Magna. "Podemos cumple con la Constitución y ustedes, no. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo", ha espetado a Casado, una idea que Sánchez ya empezó a lanzar ayer en el Senado.

Casado a Sánchez: "No nos pida arrimar el hombro para salvarse". / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

"No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente", había avisado Casado durante su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que le ha acusado de mentir "masivamente" a los españoles.