El Ejecutivo envía 200 policías antidisturbios para la Diada

El Ministerio del Interior ha ordenado el envío de cinco grupos de antidisturbios de la Policía Nacional a Cataluña. Unos 200 agentes, procedentes de dos unidades de Madrid, dos de Valencia y una de Asturias, reforzarán el dispositivo de seguridad para la Diada, una decisión que contrasta con la del año pasado, cuando el Gobierno no movilizó efectivos de fuera de la comunidad tras dos años contando con un plan especial de seguridad. Las razones de este incremento obedecen a "motivos operativos", según fuentes policiales, ya que "no se prevén graves incidentes". Las fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska no precisan cuánto tiempo permanecerán los antidisturbios en Cataluña.