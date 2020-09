Calvo rechaza una disculpa del Estado por el fusilamiento de Companys

No habrá un acto de disculpa del Estado por el fusilamiento del expresident Lluís Companys. Lo reclamó el jueves Joaquim Torra en su mensaje de la Diada, pero el Gobierno le replicó ayer. Considera la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que no cabe tal acto, pero lo que sí que promoverá su departamento es el proyecto de ley de memoria democrática, que será aprobado el martes próximo en el Consejo de Ministros, y que declarará nulos todos los juicios y sentencias del franquismo. "En democracia, las cosas no se resuelven así porque no sirven de nada", espetó Calvo a Torra. El president respondió en Twitter: "¿Qué memoria histórica quieren construir PSOE-Podemos-Comuns si no asumen las responsabilidades ni se pide perdón por los crímenes cometidos por el Estado español?".