El PSOE renuncia a impulsar una moción de censura en Madrid

El PSOE no impulsará de manera inminente ninguna moción de censura para arrebatar la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Ferraz no cree que sea el momento de plantearla y, de hacerlo, la lideraría el partido, y no para entregarle el Gobierno regional a Ciudadanos. Ambos mensajes los dejó meridianamente claros el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Las mañanas de RNE. Y eran significativos por lo que suponían de desautorización hacia el líder madrileño y delegado del Ejecutivo en el territorio, José Manuel Franco, quien el 8 de septiembre abrió la puerta a una próxima censura a Ayuso, que pudiera ser liderada por los naranjas, ahora socios del Gobierno madrileño.

"No vamos a hablar en nombre de otras formaciones políticas ni vamos a tentar", respondió ayer Ábalos en la radio pública. Recordó el jefe del aparato socialista que en 2019, tras las elecciones municipales y autonómicas, había una "gran oportunidad" para arrebatar todo protagonismo a la ultraderecha. Y por eso él mismo se sentó con Ciudadanos para intentar tender puentes y sacar de la ecuación a Vox. El PSOE, de hecho, ofreció la alcaldía de Madrid a Cs, con tal de que facilitase el Gobierno regional a Ángel Gabilondo. Pero los naranjas dijeron que no.

El secretario de Organización apuntó que aquel tren pasó y ahora el PSOE no va a "jugar a eso". "Si tenemos que plantear una moción de censura es para que la haga el PSOE, y se tienen que dar las condiciones. No creo que sea este momento de mociones, precisamente en esta situación crítica, de lucha contra la pandemia", alegó.