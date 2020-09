Illa urge a hacer "lo que haga falta" para controlar la situación del virus en Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que este jueves se den a conocer las medidas que piensa poner en marcha la Comunidad de Madrid para evitar la expansión de la epidemia de coronavirus y ha urgido a hacer "lo que haga falta" para controlar la situación en esa comunidad, aunque ha descartado decretar el estado de alarma.

"Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid. Hay que tomar aquellas medias que haga falta tomar para estar en un escenario de control de la pandemia", ha aseverado el ministro en una entrevista en RNE.

Illa espera que la Comunidad de Madrid dé a conocer a lo largo de este jueves esas medidas concretas, que no ha querido avanzar, aunque ha señalado que Sanidad ha mantenido una contacto "fluido y permanente" con el Gobierno regional, a quien ha trasladado su opinión.

El ministro no ha descartado ninguna medida y ha apuntado que "hay que hacer las que convenga y sean necesarias para controlar la situación" en la región madrileña ante el incremento de casos de las últimas semanas.

Preguntado por la posibilidad de decretar un estado de alarma para esta comunidad, Illa cree que "hay recorrido previo antes de llegar allí", aunque se trate de una medida prevista que se puede adoptar "si hiciera falta". "Si las medidas que se tomen no fueran suficientes, habría que valorar otros escenarios", ha dicho.

En cuanto a si la Comunidad de Madrid llega tarde, el ministro ha explicado que "es muy difícil de valorar el momento exacto en el que hay que actuar".

"En estos momentos hay que actuar y nos han dicho que van a actuar" y controlar la situación en esta comunidad "con las medias que sean necesarias para ello", ha urgido.



"Cierta estabilidad"

Illa también ha asegurado que en la mayoría de las comunidades autónomas existe una "cierta estabilidad" en la transmisión del coronavirus, por lo que ha descartado "por ahora" la necesidad de que el Gobierno recupere el mando único en la gestión de la pandemia.

"La situación en Aragón y Cataluña, que fue donde empezaron los brotes, es de estabilidad. Lo digo con toda la prudencia porque hace pocos días se ha iniciado la actividad educativa presencia y estamos en el periodo de fin de vacaciones, pero lo cierto es que en la mayoría de las comunidades la situación es de una cierta estabilidad", ha asegurado el ministro.

Por tanto, Illa ha insistido en que todavía "queda recorrido" hasta que el Gobierno central tenga que actuar sobre las comunidades autónomas, si bien ha recordado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez "no ha dejado nunca" de estar activado y está ejerciendo la tarea que le responde, la coordinación en materia de salud pública.

Dicho esto, y preguntado por los motivos por los que España es ahora el país de Europa con más contagios de Covid-19, Illa ha pedido tener "mucho cuidado" a la hora de comparar al país con sus homólogos europeos, advirtiendo que también tienen un "incremento generalizado" de casos de contagio.

Así, el ministro ha defendido el plan de desescalada realizado en España, señalando que el objetivo marcado no era tener "cero casos", sino un control de la pandemia con el fin de evitar que los contagios volvieran a impedir un funcionamiento normal del sistema hospitalario.

"Esto se está consiguiendo por el momento. Es verdad que hay situaciones preocupantes que requieren de medidas adicionales, pero en España se hizo una desescalada correcta", ha defendido Illa, para advertir de que el virus "sigue ahí" por lo que "no hay que bajar la guardia y hay que mantener la tensión".



Los nuevos test de antígenos

Asimismo, Illa ha informado de que los informes que está elaborando el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre los nuevos test de antígenos que detectan la presencia del coronavirus señalan que pueden ser unas pruebas equiparables a las PCR.

Este jueves se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar las conclusiones a las que ha llegado el ISCIII, cuyo subdirector, Manuel Cuenca, participó el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para informar, tanto al ministro como a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, de los resultados obtenidos en las pruebas de validación de estos test, así como del posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En principio el posicionamiento es favorable, en el sentido de reconocer que es una técnica equiparable, con algunos condicionantes, a las PCR y pueden facilitar mucho el diagnóstico en materia de logística y rapidez. Por tanto, con estas nuevas técnicas de diagnóstico, y a la espera de lo que decida la Comisión de Salud Pública, podremos reforzar más la capacidad de diagnóstico", ha señalado Illa en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

No obstante, el ministro de Sanidad ha avisado de que estas pruebas no van a reducir la presión asistencial de los servicios sanitarios, especialmente en Atención Primaria. "Seguirá habiendo una carga de trabajo importante, no nos podemos engañar", ha dicho, para señalar que, pese a ello, los nuevos test favorecerán un "agilizamiento de la presión que hay en estos centros".