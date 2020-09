El jurado considera a Rodrigo Lanza culpable de un delito de asesinato y rechaza la defensa propia

El jurado ha determinado que Rodrigo Lanza cometió un delito de asesinato (dolo eventual) en el crimen de los tirantes, en el que murió Víctor Laínez en diciembre de 2017 tras la agresión brutal que sucedió en el bar Tocadiscos, en el zaragozano barrio de La Magdalena. Ha rechazado la legítima defensa porque consideran que no hubo ninguna navaja o cuchillo. Tras conocerse, Lanza se ha derrumbado en el banquillo y se ha emocionado.

Los nueve miembros del tribunal popular de este segundo juicio, que se ha repetido porque el primero lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la falta de motivación del veredicto, han decidido que el acusado mató a la víctima con las agravantes de alevosía y por motivos ideológicos, tal y como solicitaba la fiscala Ana Cabezas, los abogados de la familia de la víctima, José Luis Mleguizo y Enrique Trebolle, y el de la acusación popular en nombre de Vox, el letrado David Arranz. Asimismo han destacado también que no hubo ensañamiento y que la ingesta de alcohol fue leve.

Para el veredicto de culpabilidad los nueve hombres y mujeres seleccionados ha sido fundamental la versión del dueño del bar, quien declaró que el acusado atacó a Víctor Laínez por la espalda y sin posibilidad de defenderse. Han dado como probado que cuando Lanza estaba colocado encima de Víctor Laínez pegándole puñetazos en la cara y patadas en la cabeza, se le acercó este testigo y le gritó: "Para, para, que lo vas a matar".

Este veredicto difiere del de noviembre en el que se consideró que Lanza era autor de un delito de lesiones graves en concurso con un homicidio imprudente que llevó a una condena de 5 años.

Ante este veredicto, la Fiscalía ha solicitado que sea condenado a 20 años de prisión y la acusación particular propusieron a la magistrada un castigo de 23 años de cárcel al que se unió la acción popular.

La defensa ejercida por Endika Zulueta se señala que no puede ser condenado por asesinato y considera que hay una votación errónea del jurado y, por lo tanto, el veredicto no es válido. Si considera la jueza que sí lo es, mantiene que no se puede aplicar la agravante de alevosía ni la de motivos ideológicos porque está mal formulada la pregunta del objeto de veredicto. "No habiendo alevosía no hay asesinato y propone un fallo por un delito de lesiones con resultado de muerte no querida con la atenuante de influencia de alcohol la única condena posible son dos años", apostilló.