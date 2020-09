Torra pide el confinamiento de Madrid

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha juzgado este viernes que los confinamientos en la Comunidad de Madrid son "absolutamente inevitables" y ha avisado del riesgo "altísimo" de retrasar las decisiones.

"Perder una hora en Madrid es un riesgo altísimo. No puedo entender como no se han producido aún estos confinamientos, como no toman ya decisiones; hay que tomarlas, aunque cuesten", ha señalado Torra en una rueda de prensa en el Parlament.

A la espera de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso explique las restricciones que aplicará ante la escalada de casos de la COVID-19, Torra ha considerado que los confinamientos son "absolutamente inevitables" en la Comunidad de Madrid.

En este punto, ha recordado que el Govern, entre otras restricciones, acordó confinar la comarca del Segrià (Lleida), algo que no "fue fácil", pero gracias a ello, ha asegurado, en estos momentos es una de las "mejores zonas" de Cataluña.

Aunque Torra ve la situación en Cataluña "mucho mejor" que la de Madrid, ha pedido no "bajar la guardia", porque tras el inicio del curso escolar pueden venir "días críticos" si la ciudadanía no mantiene las precauciones, ha advertido.