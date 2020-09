ERC se desentiende de la reforma de la sedición que prepara el Gobierno

"Que no traten de darnos gato por liebre". Así repuso ayer un altísimo cargo de ERC cuando esté diario le preguntó si, puertas adentro, más allá del mensaje público, el partido veía con buenos ojos la iniciativa del Gobierno bipartito de reformar el delito de sedición del Código Penal. Y no. No hay doble discurso, pese a que la medida, de llevarse a cabo, puede suponer un ahorro de tiempo de cárcel para los presos independentistas. "Es algo positivo. Una reforma imprescindible para la democratización del Estado", apuntó por la mañana la portavoz Marta Vilalta con un tono más de observadora que de parte implicada, es decir, desentendiéndose. Y sentenció: "Pero no resuelve nada del conflicto. Se precisa una solución política a una represión que es política. Es decir, la amnistía".

El líder extramuros de ERC, Pere Aragonès, vino a decir lo mismo con otras palabras. Tildó de "parcial" la solución que se daría con esa modificación del Código Penal y se mostró dispuesto a "estudiar" el plan. Según Aragonès, "si se plantean la modificación es porque reconocen que la sentencia es injusta y, en cualquier caso la mejor solución es una ley de amnistía", sentenció, antes de añadir: "Al final, el tribunal que debería revisar la sentencia con la nueva legalidad es el mismo que ya los sentenció".