La campaña de la Policía contra la explotación sexual: 'Si eres cliente pagas su esclavitud'

La Policía Nacional ha lanzado este miércoles un vídeo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que, según explica, se dirige por primera vez al consumidor de prostitución, bajo el lema 'Si eres cliente, pagas su esclavitud'.



El objetivo, indica la Policía Nacional, es concienciar a la sociedad de que "más del 80% de las mujeres prostituidas en España son víctimas de trata", es decir, "de un delito que sigue siendo rentable para las organizaciones criminales gracias a los beneficios económicos que aportan quienes pagan por este tipo de servicio".



El inspector jefe de la Brigada Central de lucha contra la trata, Ismael Delmas, ha explicado a los medios que el dinero que mueve esta industria que "usa a las personas como objetos", es "equiparable" al del tráfico de drogas y al de armas a nivel global.





333 operaciones en 2020

Colaboración ciudadana

Según ha indicado, el procedimiento de las mafias consiste enaprovechando la situación de extrema necesidad que viven en sus países de origen y, para conseguir esa supuesta nueva vida, las víctimas pagan grandes cantidades de dinero, en ocasiones todo lo que tienen, sin ser conscientes de que ese capital nunca se destinará a tal fin.Una vez en España, las organizaciones criminales les informan de que han, por lo que se verán obligadas a prostituirse durante años.La Policía Nacional ha señalado que, durante el año 2019, la Policía Nacional realizó un total decon fines de explotación sexual, liberando a 921 personas, de las que 896 eran mujeres. En estas operaciones fueron detenidos 481 autores de este delito. Además, apunta que, durante los primeros ochos meses de 2020, ya se han realizado 333 operaciones similares.Para intentar reducir estas cifras, la Policía Nacional inicia esta campaña de concienciación que contará desde este miércoles con "una importante presencia en sus perfiles oficiales de Twitter, Facebook, Youtube e Instagram". Bajo el hashtag, se lanzarán nuevos mensajes, vídeos y carteles para concienciar a sus seguidores de que pagar por mantener relaciones sexuales contribuye de manera directa a que miles de mujeres sean obligadas a ejercer la prostitución bajo amenaza de muerte para ellas y para su familia.En su intervención, Delmas ha destacado las amenazas, coacciones y principalmente, el miedo, que pasan estas mujeres que son explotadas. Para, explica el inspector jefe, estas mujeres son "víctimas invisibles" y desde la Policía quieren que sean conscientes de su situación real y que esta salga a la luz.Consecuencia de este miedo, ha añadido, es que muchas de ellas que consiguen que sus proxenetas y las mafias sean juzgadas, no corroboren su testimonio cuando llegan a testificar a los juicios. La Policía señala como "escollo" también en estos caso, la lentitud de la Justicia."Las. Si no hay demanda, ese dinero no llegará nunca a las mafias que, a su vez, volverían a captar a otras chicas", ha indicado Delmas.En el marco de la campaña, la Policía Nacional recuerda que está activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones, explica, son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados.En este sentido, señala que, desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.