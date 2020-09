La ANC someterá a votación si convoca protestas por la inhabilitación de Torra

La respuesta independentista a la previsible inhabilitación del 'president', Quim Torra, no será unitaria. La ANC, además, ha querido expresar su malestar por haber quedado relegados en unas negociaciones que se ciñen solo a los socios en el Govern anunciando que someterá a votación de las bases si convoca o no manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de que ratifique la condena por desobediencia.

En una rueda de prensa virtual, la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, ha criticado que la respuesta que están cerrando JxCat y ERC "no sea en clave de desobediencia, sino de acatamiento" y ha asegurado que "se pierde otra oportunidad de aprovechar esta sentencia para hacer un salto en términos de autodeterminación y soberanía".

Paluzie ha insistido en que las instituciones y la ciudadanía deberían ir actuar al unísono, pero ha lamentado que, de nuevo, al igual que tras la sentencia del 'procés', no vaya a ser así. "No queremos que los objetivos políticos sean confusos o no se expliciten. Como entidad asamblearia que somos, plantearemos una consulta en la que podrán participar todos los socios para decidir si quieren que convoquemos movilizaciones o no y qué sentido político deben tener", ha expuesto.

La consulta, sin embargo, no está detallada. Por ahora no hay calendario para celebrarla y la entidad tampoco ha aclarado cómo se pronunciarán los socios en cuanto al formato de unas eventuales movilizaciones. "La toma de decisión ha sido rápida porque hemos trabajado con muy poco margen para conocer estos acuerdos que se han producido en otras instancias", ha justificado la presidenta de la ANC.