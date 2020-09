El Rey, a Lesmes: "Me hubiera gustado estar en Barcelona"

El Rey Felipe VI se ha salido de la discreción protocolaria que suele acompañar a la Casa Real y al terminar el acto de entrega de los despachos a nuevos jueces ha telefoneado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para trasladarle que le "hubiera gustado estar en Barcelona", acompañando a los nuevos jueces como ha hecho siempre, según confirmaron fuentes jurídicas a este diario.

El presidente de alto tribunal ha trasladado el mensaje recibido a los flamantes jueces conforme el propio monarca le había pedido. La ausencia de Felipe VI de su segunda cita anual con el mundo de la justicia (la otra es la apertura del año judicial, a la que sí asistió el pasado día 7) ha marcado la ceremonia en la que el propio Lesmes ha verbalizado el pesar de la carrera judicial porque el monarca no presidiera la entrega de despachos a los nuevos 62 jueces, 56 de los que ejercerán a partir de ahora en Cataluña.

Moderación y convicción

De hecho, al concluir el acto, que cerró Lesmes, el vocal del CGPJ José Antonio Ballestero ha gritado: "Viva el rey, con toda moderación, pero también con toda convicción".

Las palabras del Rey más allá del gesto que supone hacia los futuros jueces significa acabar con cualquier atisbo de duda que pudiera existir sobre el motivo por el que no ha desplazado a la Escuela Judicial, en Barcelona, tras haber confirmado su asistencia la semana pasada, lo que motivó que se librarán invitaciones contando con su presencia.

El veto por parte del Gobierno a la presencia del Rey fue confirmado por otro vocal del CGPJ, José María Macías, en los micrófonos de la Ser, con un "hasta donde yo conozco y he sido informado, (...) el Gobierno no lo autorizaba". La confirmación del origen de la negativa no logró acallar las especulaciones, alentadas en gran medida por los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se han limitado a destacar que la decisión la había adoptado a quien correspondía y estaba bien tomada.

Es tradición que el Rey acuda a la entrega de despachos a los nuevos jueces para simbolizar lo establecido en el artículo 117 de la Constitución que dice: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Entre las especulaciones que han corrido estos días sobre el motivo por el que el Gobierno no ha autorizado la presencia del monarca han figurado supuestos motivos de seguridad, extremo desmentido por fuentes de Interior y que no compatibiliza bien con el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sí pudieran asistir sin peligro.