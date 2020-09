Torra pide a los gobiernos de España y de Madrid tomar "las decisiones necesarias ya"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido "responsabilidad" a los gobiernos de España y Madrid para que escuchen a los expertos y "tomen las decisiones necesarias ya" con el fin de evitar el aumento de los contagios de la Covid-19, pues "cada hora cuenta".



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Torra recuerda que el pasado 15 de marzo "pedí cerrar Madrid y Cataluña. No se hizo y pagamos un precio muy caro", asegura el presidente de la Generalitat.



El 15 de març vaig demanar tancar Madrid i Catalunya. No es va fer i vam pagar un preu molt car.

Avui torno a demanar responsabilitat als governs d'Espanya i Madrid, que escoltin els experts i prenguin les decisions necessàries JA. Cada hora compta. https://t.co/q7nFxnyDWE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 26, 2020

Por su parte, el conseller de Interior,, ha puesto en valor este sábado la nueva medida en la lucha contra la covid-19 que en Cataluña limita las reuniones a un máximo de seis personas y ha destacado que todo el mundo debe concienciarse "paracon una restricción total de derechos fundamentales".En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sàmper ha dicho que los Mossos y las policías locales comenzarán a hacer una primera aproximación a la gente para que se conciencie de esta medida, y en este sentido ha insistido en que "El titular de Interior ha agradecido a los ciudadanos que han hecho caso de las recomendaciones de no viajar a la Cerdanya durante el puente por su "", y ha considerado que "si lo hacemos bien entre todos, estoy convencido de que no tendremos que tomar medidas drásticas".El conseller ha advertido que es posible que, de cara al otoño y con la llegada del frío, si se detectan focos en alguna zona, se tengan que hacer cierres perimetrales parciales, pero ha pedido que esta medida no se vea como algo negativo, pues "es mejor cerrar quince días una zona, como pasó con el, que cerrar tres meses toda Cataluña".