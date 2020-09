El Gobierno confía en pactar este martes con Madrid "medidas más contundentes"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, espera que en la reunión que esta tarde mantiene el Grupo Covid-19, compuesto por miembros del Ejecutivo central y de la Comunidad de Madrid, se llegue a un acuerdo para que la región adopte medidas "más decididas y contundentes" para frenar la transmisión del coronavirus.

Montero se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mantuvieran una reunión sin llegar a un acuerdo, ya que desde el Gobierno se pide cerrar Madrid y ampliar las restricciones impuestas a las 45 zonas básicas de salud a todos los municipios con una incidencia de más de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes.

Unos consejos que, por ahora, no han sido aceptados por el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, por lo que, tal y como ha señalado Montero, se espera que en la reunión de esta tarde, o en las próximas, se alcance el acuerdo necesario para que Madrid lleve a cabo las tareas que desde el Gobierno central creen que son "imprescindibles" para controlar la pandemia.

"El Gobierno confía en que las reuniones sirvan para avanzar en las medidas, las cuales tienen que ser más decisivas, contundentes y más ejecutivas, ya que toda la comunidad científica y los expertos lo están reclamado", ha dicho Montero.

No obstante, y a pesar de que no ha querido responder a si el Gobierno descarta, o no, una intervención sobre Madrid, la portavoz ha avisado de que el Ejecutivo va "paso a paso" y midiendo los resultados y datos epidemiológicos cada día. "Hay que dar una oportunidad al diálogo. Nuestra voluntad es que a la mayor brevedad posible se adopten esas medidas que, por unanimidad, la comunidad científica considera imprescindible para volver a doblegar la curva", ha aseverado la ministra de Hacienda.

Finalmente, Montero ha instado a los partidos políticos a "abandonar las luchas partidistas" y ha insistido en que el Gobierno tiene la "mano tendida" al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para que aplique las medidas necesarias para frenar la pandemia. "Todos tenemos que remar en la misma dirección para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que todos no estamos ocupando en proteger su salud", ha zanjado.



Intervención sanitaria

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha rechazado este martes una intervención sanitaria del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ha abogado por que "se fuerce" al Ejecutivo autonómico a tomar medidas más restrictivas pero respetando sus competencias.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Gabilondo se ha mostrado partidario de que el Gobierno otorgue a Madrid los medios y los recursos necesarios para poner en marcha más limitaciones que frenen los contagios en la región, ya que el papel de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia es "decisivo".

"Hay que intervenir contra el virus, no contra otras cosas", ha dicho Gabilondo, que espera que en el encuentro de este martes ambos gobiernos se pongan de acuerdo y adopten hoy mismo las medidas necesarias, ya que la situación es de "urgencia" en la región, donde ya hay transmisión comunitaria.

A su juicio, el Gobierno no puede poner en marcha "inmediatamente" medidas sanitarias, económicas y sociales viables "sin la total colaboración y coordinación" de la Comunidad.

Más Madrid sí aboga por una intervención del Ejecutivo central en Madrid porque la situación es "dramática", con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y ha puesto como ejemplo que en Alemania se decreta la "alerta" con apenas 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Según Perpinyà, el Gobierno de España tiene "asesores" y "herramientas de sobra" par intervenir Madrid y restituir la normalidad en la región, retrocediendo a una fase 1 de la fase de desescalada.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha emplazado a la Comunidad a que asuma las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de tomar medidas en las zonas de la región con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, refuerce la Atención Primaria y contrate los rastreadores para que "sean efectivas".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido que el Ejecutivo autonómico tiene "los recursos necesarios y las competencias" para adoptar las medidas necesarias, al tiempo que ha considerado que Madrid "no puede seguir abierto si no tenemos un sistema suficientemente potente", con un refuerzo de los rastreadores que puedan llevar a cabo la trazabilidad de los contactos.