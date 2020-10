Abascal: "Los vetos al Rey forman parte del golpe de estado del Gobierno"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que el Gobierno está tratando de impedir que el Rey participe en algunos actos programados próximamente, igual que ya hizo la pasada semana en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró en Barcelona.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha asegurado que les consta que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos está maniobrando para evitar que Felipe VI acuda "a otro tipo de eventos".

El líder de Vox ha hecho esta afirmación después de la polémica suscitada por la ausencia del Rey la pasada semana en Barcelona y que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, atribuyó a la "situación delicada" en Cataluña.

Para Abascal, esto forma parte del "golpe de estado institucional" que está perpetrando el Gobierno de Pedro Sánchez con ataques a la monarquía, el poder judicial o la economía. De hecho, ha acusado a Podemos de estar provocando "deliberadamente" una crisis económica para llevar a España a una situación como la de Venezuela.

Según ha defendido, esta situación justifica la moción de censura registrada por Vox en el Congreso de los Diputados y ha vuelto a tender la mano al PP para obtener su apoyo, pese al rechazo manifestado por los 'populares' en cuanto Abascal la anunció desde la tribuna de la Cámara Baja el pasado mes de julio.

El líder de Vox cree que se trata de la moción de censura con más justificación de la democracia española y ha reiterado su acusación de que el Ejecutivo de Sánchez es el peor de España en los últimos 80 años, incluyendo así a la dictadura de Francisco Franco. Según ha asegurado, es así por la situación económica pero también porque ningún Ejecutivo anterior "había puesto el poder en manos de comunistas, terroristas y separatistas".

Ganar en la calle

En este contexto, cree que la obligación de Vox es "apretar" para "ser ariete frente al golpe de estado institucional" del Gobierno. Y ha negado que su moción pueda reforzar a Sánchez porque no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. "Por esa razón no haríamos nada en toda la legislatura porque no tenemos mayoría", ha explicado.

De la misma manera, ha preguntado al PP por qué rechaza su moción de censura pero en cambio anuncia una reprobación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que tampoco tiene visos de salir adelante, pese a que Abascal ha anunciado que sí contará con el voto favorable de los diputados de Vox. "Probablemente perdamos esa moción de censura en el Congreso, pero la vamos a ganar en la calle", ha apuntado asumiendo que "probablemente" se quedarán "solos" en el Parlamento.

En este sentido, ha explicado que no solo querrían tener el apoyo de diputados del PP, sino también cree que podría ser vista con simpatía por algunos parlamentarios del PSOE, de Ciudadanos o de partidos regionalistas.