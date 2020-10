El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que el ministro le tiene "castigado" sin llamarle

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el ministro de Sanidad le tiene "castigado" y no habla con él desde el jueves 24 de septiembre.

"He sido castigado sin ser llamado", ha afirmado Escudero en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, donde ha precisado que "antes hablaba a diario" con el ministro, pero no ha vuelto a hacerlo desde el jueves 24 de septiembre.

Según Escudero, el ministro "llama a todos los consejeros" pero con él no ha tenido comunicación desde dicha fecha. "No sé por qué no se han producido esas llamadas, es más, la última reunión que tuvimos fue por llamada mía personal", ha detallado.

"Si valora que no hay que hablar con la Comunidad de Madrid, yo creo que no es bueno, pero a nivel técnico sí que se siguen produciendo esos contactos", ha destacado, poniendo de relieve que "la evolución de la pandemia es fundamental". Así, ha asegurado que hay "un contacto diario" a nivel técnico, porque la Comunidad de Madrid reporta a diario la situación a todos los niveles, tanto epidemiológico como asistencial.

También ha señalado que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, sí mantiene comunicación con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y la directora general de Salud Pública de la Comunidad, Elena Andradas, con la del Gobierno, Pilar Aparicio, así como otros contactos técnicos.



Discrepancias con Ciudadanos

En cuanto a las discrepancias dentro del Gobierno regional respecto a las medidas, ha asegurado que la relación con los consejeros de Ciudadanos es "muy buena en todos los sentidos", pero que siempre en los gobiernos, "sean de coalición o monocolor", en algún tipo de decisiones "hay distintos puntos de vista".

"En esta situación que estamos viviendo es fundamental la estabilidad y sobre todo que lo transmitamos a la población, porque lo que esperan es que actuemos siempre en la misma sintonía, como estamos haciendo", ha agregado, para negar "división" y "comportamientos que vayan en distinto sentido" en el seno del Gobierno regional.

Respecto al manifiesto dirigido por sociedades científicas a los políticos, ha manifestado que como médico y como consejero de Sanidad, sus decisiones están avaladas por los profesionales de la Consejería y están basadas en "criterios técnicos".

Escudero ha señalado que no puede no seguir lo que le digan los profesionales de Salud Pública de la Consejería y que desde el punto de vista asistencial tiene "comunicación prácticamente diaria con todas las sociedades científicas, con urgenciólogos, con intensivistas, con pediatras", entre otros.