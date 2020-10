El PP no apoya la moción de Vox pero no desvela si se abstendrá o votará no

El Partido Popular no va a apoyar la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque considera que es "darle una victoria" y "apretar los tornillos al Frankestein", pero no desvela si votará en contra o se abstendrá.

"No vamos a votar que sí en esa moción, no la vamos a apoyar y no vamos a seguir hablando de esa moción", ha afirmado este lunes el secretario general del PP Teodoro García Egea, sin desvelar el sentido del voto tras recibir múltiples preguntas al respecto en rueda de prensa.

Los populares acusan a Vox de dar un "balón de oxígeno" a Sánchez pese a que la moción "no suma" y recalcan que las mociones no están para dar a conocer a candidatos a las elecciones catalanas, pues el candidato es el cabeza de lista de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga.

"Mientras el centro derecha esté fragmentado, Sánchez larga vida en la Moncloa tiene. La moción de censura no se hace ahora, se hace en las elecciones", ha afirmado García Egea, que defiende que el PP se dedica a ser "alternativa al Gobierno", pero no a "reforzar a Sánchez". Y ha agregado: "Todos aquellos que hagan el juego a que Sánchez tenga una tarde de gloria derrotando al constitucionalismo serán, están siendo, cómplices de Sánchez".

Sobre la posibilidad de que el PP presente en el futuro una moción de censura, ha señalado que "los números no dan para echar a Sánchez", se ha preguntado "quién va a convencer" a Bildu o a Convergencia y ha defendido que todo lo que no sea estar centrados en salvar vidas refuerza al presidente del Gobierno.

"Tendremos una oportunidad en el futuro, la tendremos, de demostrar que Pablo Casado es la única y la alternativa que necesita España, pero hasta la próxima oportunidad lo honesto es decirle a los españoles que no hay números en el Parlamento para que la moción salga adelante", ha afirmado, después de que Cayetana Álvarez de Toledo haya sostenido que "siempre hay tiempo".

De la exportavoz del PP en el Congreso ha dicho que ha defendido "muy claramente" que Casado es la única alternativa a Sánchez y sobre el sondeo de GAD3 para 'ABC' que señala un retroceso del PP en 18 escaños y un avance de Vox de 13 respecto a julio ha apuntado que "encuestas se pueden tener muchas", pero que todas dejan claro que la "única alternativa para echar a Sánchez se llama Pablo Casado y PP".