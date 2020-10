ENCUESTA | ¿Qué opinas de la disputa política entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central?

Quien vive en Madrid no sale de su asombro. Hoy es a y mañana es b. ¿Volverán a confinar perimetralmente algunos barrios? ¿Me puedo ir o no este puente? Son preguntas que se escuchan en cualquier conversación. En el ambiente de los municipios afectados por el confinamiento perimetral se respira una mezcla de indignación, rabia y resignación. Y no es para menos. A unas horas de saber cuáles son las nuevas medidas para contener la segunda ola de contagios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha ratificado esta mañana las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad para confinar determinados municipios de la región.

Al calor de la noticia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dicho esta mañana que es preciso "poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa para doblegar la curva y mantener a raya al virus". Preguntado sobre la aplicación del estado de alarma, ha declarado que "ese instrumento, como otros, evidentemente el Gobierno siempre los ha contemplado". También ha ratificado que cualquier medida que se ponga en marcha en la Comunidad de Madrid lo hará en coordinación con el Gobierno autonómico. Por su parte, Díaz Ayuso también ha afirmado que quiere trabajar con el Gobierno central en una nueva orden que incluya medidas de restricción "sensatas, justas y ponderadas" para Madrid y que esté lista este viernes.

¿Se pondrán de acuerdo esta vez o volverá la guerra a la arena política? En este periódico nos gustaría conocer tu opinión sobre esta trifulca que mantienen desde hace semanas el Gobierno de España con la Comunidad de Madrid.

