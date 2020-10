Almeida: "El estado de alarma es un 155 sanitario"

La Comunidad de Madrid cree que es "difícil de entender" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido decretar el estado de alarma cuando los datos "avalan" las medidas del Ejecutivo regional. "No estamos estables, estamos descendiendo en contagios, en camas de hospitalización y en camas UCI".



Así lo ha afirmado en rueda de prensa el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá "cada día que pase" que el Ejecutivo de Sánchez levante el estado de alarma "con los datos avalándonos".



Escudero ha presentado en la rueda de prensa la propuesta del Gobierno madrileño para contener la pandemia: Restringir la movilidad en 51 zonas básicas de salud con criterios más duros que antes, bajando la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada cien mil habitantes a 750.



Según el consejero, esta estrategia de limitar la movilidad en zonas básicas de salud ha funcionado y "vamos detectado que la tendencia epidemiológica y de hospitalización se mantiene descendente".





Almeida: "Es un 155 sanitario"

Aguado: "Hemos vuelto a fracasar"

La declaración del Estado de Alarma en Madrid era evitable. Había alternativas.



El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP , ha dicho este viernes que "ha triunfado la imposición" y "la falta de diálogo" con la declaración del estado de alarma en Madrid, anunciada este viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez , a quien ha acusado de perpetrar "un 155 sanitario"."Creo que es un día triste, porque se(...) para burlar un pronunciamiento jurídico que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto", ha comentado el regidor, para quien Sánchez no ha dado "ni una sola oportunidad al diálogo" a la Comunidad de Madrid.Almeida ha pedido a los madrileños quemediante el incumplimiento del estado de alarma, y les ha llamado a demostrar a Sánchez "que no merecemos este trato desigual" haciendo un "ejercicio de responsabilidad".El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que elporque "había alternativas", y ha pedido disculpas a los ciudadanos: "Lamentablemente los políticos".Tras comunicar el Gobierno de la nación al Ejecutivo regional que este mismo viernes se va a declarar el estado de alarma, Aguado ha reaccionado así en su cuenta de Twitter y en declaraciones remitidas a los medios. Aguado ha prometido que, y que las decisiones no se impongan, que no se ofrezcan ultimátum, sino que se ofrezcan soluciones".