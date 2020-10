El Govern, en defensa de las restricciones: "O nos anticipamos o vamos al confinamiento"

El 'president' sustituto, Pere Aragonès, aventó este miércoles el espantajo de un nuevo confinamiento total para explicar las nuevas restricciones aprobadas por el Govern y que tienen en el sector de la restauración uno de sus principales damnificados. "O nos anticipamos a esta segunda ola del covid-19 o habrá que volver al confinamiento total de la población. Con las consecuencias, a todos los niveles, que eso tiene", alertó Aragonès. El objeto último de las medidas es disminuir la movilidad de la ciudadanía y, también evitar los contactos sociales esporádicos.

Para socorrer al sector hostelero, Aragonès anunció un fondo de 40 millones en ayuda directas más una línea de avales para facilitar la liquididad a corto plazo. Además, la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, aludió a la claúsula "rebus sic stantibus" que permite la introducción del concepto de cambio imprevisto de las condiciones en los contratos de arrendamiento de los locales. Según el Goivern, la toma de estas medidas, por un plazo de 15 días, permitirá encarar con optimismo la campaña navideña e invernal.

También el comercio sufrirá una disminución del aforo hasta el 30% y, en el sector cultural, cines y teatros solo podrán acoger a la mitad del público previsto. Lo mismo que los servicios religiosos.

La competición deportiva no profesional también queda en 'stand by' este periodo de dos semanas, no así los entrenos. "Que quede claro que la actividad deportiva es segura", expuso Budó. Con todo, el aforo de los gimnasisos se limitará a la mitad.

Las nuevas restricciones que ha aprobado el Govern incluyen, también, la suspensión de ferias, congresos y convenciones, cerrar parques y jardines a las 20.00 horas. Asimismo, también se cierra la actividad en salas de juegos y casinos, además de la petición a las universidades de clases virtuales durante 15 días.

La 'consellera' de Salut, Alba Vergès, detalló que la escalada en las restricciones se debe al aumento de casos semanales registrados en este mes de octubre. De una semana a otra se han pasado de 7.000 a 12.000, un 60%. Y lo que es más preocupante, el porcentaje de positivos en los test PCR que se han realizado va en aumento, señal de que el virus se está extendiendo a mayor velocidad.