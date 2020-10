Rajoy celebra que la sentencia del caso Gürtel no recoja "ninguna condena penal" al PP

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy considera que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel supone una "reparación moral" ante una moción de censura que a su juicio se construyó "sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular."



El expresidente del Gobierno ha emitido este jueves un comunicado en el que valora la sentencia del Tribunal Supremo, que este miércoles ratificó que el PP se lucró de la corrupción de la Gürtel, pero advirtió de las "excesivas" alusiones de la Audiencia Nacional a la caja B del partido, ya que la formación no fue juzgada por estos hechos.



Rajoy recuerda en su texto el discurso que pronunció el 31 de mayo de 2018, cuando se debatió la moción de censura presentada por Pedro Sánchez que acabó con su Gobierno.



Comparto con vosotros el comunicado que acabo de hacer publico. pic.twitter.com/JV02BHlgvz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 15, 2020

"No puede afirmarse que el PP es autor de delitos de corrupción"

Entonces afirmó que la sentencia de Gürtelno condena a ningún militante del Partido Popular" y que tampoco recogía ""."Toda la justificación de la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular", dijo entonces y recuerda este jueves.El expresidente del Gobiernoy confía en que "esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles", valores que percibe "más necesarios que nunca".Y destaca lo dicho por la justicia: que "al no solicitarse su condena en tal sentido", pues fue juzgado a título lucrativo lo que "presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión".También que "la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última".