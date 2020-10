Madrid plantea más medidas para el fin de la alarma

La Comunidad de Madrid ha prorrogado las restricciones a la movilidad y las limitaciones de horarios y aforos en nueve municipios de la región para "armonizar" su duración con la del estado de alarma, que terminará previsiblemente el sábado 24 de octubre, fecha en la que el Gobierno regional aplicará nuevas medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) recoge este viernes la prórroga de estas medidas en Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

En estos nueve municipios no está permitido entrar o salir salvo por causas justificadas, como ir al trabajo o a un hospital. Además, hay reducciones de aforos en establecimientos hosteleros y comerciales de un 50 % y de horarios, ya que estos locales deberán cerrar a las once de la noche y no podrán admitir nuevos clientes dese las diez.

Además, la orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid levanta desde este viernes a las diez de la noche estas restricciones de aforos y horarios que seguían vigentes en Alcalá de Henares, donde ya había libertad de movimiento.

Todas estas restricciones entraron en vigor el 2 de octubre tras la publicación de una orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con la que el Gobierno regional aplicaba un acuerdo tomado dos días antes en el Consejo Interterritorial de Salud.

Este acuerdo, al que se opuso la propia Comunidad de Madrid, establecía restricciones en los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia de más de 500 casos en 14 días, lo que en ese momento sólo era de aplicación en diez localidades madrileñas: Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el 8 de octubre las limitaciones a la movilidad que ya habían entrado en vigor en estos lugares al entender que afectaban a los derechos y libertades fundamentales, pero siguieron vigentes las restricciones de aforos y horarios.

Para poder aplicar de nuevo las restricciones de movilidad, el Gobierno decretó el estado de alarma el viernes 9 de octubre por un periodo de al menos quince días, frente a los catorce fijados en la orden original, del 2 de octubre.

Sin embargo, en el BOE donde se publicó el real decreto con el estado de alarma el Gobierno redujo la limitación a la movilidad a nueve municipios, al excluir a Alcalá de Henares de la lista por haber bajado la incidencia acumulada por debajo de los 500 contagios.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha informado de que la Consejería de Sanidad está trabajando en una orden para establecer las restricciones necesarias en la región cuando finalice el estado de alarma.

"A partir del viernes que viene a las 17:00 horas, necesitamos elaborar una orden que, tras el decaimiento del estado de alarma, establezca las nuevas reglas del juego en la Comunidad de Madrid", ha dicho este viernes en un acto Aguado, que ya avisó de que serían medidas "contundentes", aunque no ha concretado de qué tipo.

Más allá de las restricciones en los municipios bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno, la Comunidad de Madrid mantiene su estrategia de aplicar el mismo tipo de medidas por zonas básicas de salud, con la diferencia de que en estos casos los parques deben permanecer cerrados y en las grandes localidades pueden abrir.

El próximo lunes, 19 de octubre, dejarán de aplicarse las restricciones activadas por la Consejería de Sanidad en las zonas básicas de salud de Villa del Prado, que afecta a los municipios de Villa del Prado y Aldea del Fresno; Humanes de Madrid (Humanes y Moraleja de Enmedio) y Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), dada la mejoría de la situación epidemiológica en dichos ámbitos territoriales.

Por su parte, continuarán en vigor hasta el lunes 26 de octubre las medidas específicas previstas para las zonas básicas de salud de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada), que han sido avaladas este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.