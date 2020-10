Directo | Abascal pide gobernar para "detener el proceso de destrucción de España"

El líder de Vox, Santiago Abascal, está defendiendo su candidatura a la presidencia del Gobierno en el debate de la moción de censura que ha empezado esta mañana en el Congreso. El dirigente ultra propone a la Cámara sacar a Pedro Sánchez de la presidencia para "detener el proceso de destrucción de España" por las alianzas del dirigente socialista con Unidas Podemos y los partidos independentistas.

En la tribuna, Abascal ha prometido que, si saliera adelante la moción, algo que sabe que no se producirá porque no tiene los apoyos suficientes, convocaría elecciones generales antes de diciembre porque los ciudadanos, ha dicho, deben juzgar los "meses de caos y ruina" a los que Sánchez ha llevado al país.





El dirigente de ultraderecha se ha dirigido a la bancada del PP y se ha ofrecido para construir juntos no solo "una alternativa política" sino también cultural y con un "modelo territorial basado en la convivencia". Hasta ahora, no ha interpelado a Pablo Casado en más ocasiones ni ha hecho referencia a los escándalos de corrupción de los populares. El dirigente de los populares solo ha hecho saber que no apoyará la moción de censura, pero no ha querido aclarar si ordenará votar 'no' o abstención. Casado quería ver con qué tono le hablaba Abascal, antiguo compañero de filas y ahora competidor directo ante el electorado de derechas.



La gestión de la pandemia

Abascal ha vuelto a afirmar que el Ejecutivo de Sánchez es el peor de los "últimos 80 años", incluyendo a la dictadura franquista. A su juicio no es un Gobierno, es "en realidad un frente popular social comunista en alianza con los separatistas y los terroristas". "Una mafia", ha continuado, una palabra que ha usado en innumerables ocasiones para referirse al Ejecutivo.

Respecto a la pandemia, el líder de Vox ha cargado contra China (a la que ha acusado de ocultar el coronavirus) y la gestión del presidente español, cuya actuación ha calificado de "negligente y criminal".

