La Comunidad Valenciana establecerá un toque de queda de doce a de seis de la madrugada

La Comunitat Valenciana decretará el toque de queda en los próximos días. Así lo ha confirmado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia a última hora de este jueves en la que ha mostrado la intención del Consell de adelantarse a la decisión nacional sobre el toque de queda. La decisión política se concretará en "las próximas 48 horas", según ha confirmado el jefe del gobierno valenciano. La medida podría entrar en vigor a partir de la próxima semana, siempre que cuente con el correspondiente respaldo jurídico.

El toque de queda en la Comunitat Valenciana llega en un momento en el que la autonomía registra "una menor incidencia que el resto de comunidades autónomas", según ha apuntado Puig que, no obstante, considera que "no estamos bien". El president ha indicado que "en las últimas semanas han crecido los casos en un 47 %, la ocupación de camas hospitalarias un 97 % y de las UCI un 65 %", unas cifras que muestran el aumento de presión sobre el sistema sanitario valenciano.

El jefe del Consell ha destacado que "la consellera ha mostrado la voluntad de la Comunitat Valenciana en el Consejo Interterritorial de imponer la limitación de la movilidad nocturna", una medida cuya aplicación en todo el Estado ha quedado pospuesta tras la reticencia de Madrid y Esukadi a su puesta en marcha.

Puesto que el Consell esperaba que el acuerdo entre Ejecutivo y autonomías se materializase en la tarde del jueves, Puig ha optado por aplicar medidas preventivas a nivel autonómico antes de que se alcance el acuerdo en todo el país. "La C. Valenciana va a tomar sus decisiones, he encargado la elaboración de una resolución que imponga la reducción de la movilidad entre las 00.00 y las 06.00 es una franja donde se llevan a cabo acciones que no están permitidas pero favorecen los contagios", ha aseverado Puig.



Limitación horaria sin impacto económico

Estas medidas de carácter autonómicos "limitarán las reuniones sociales no permitidas y los botellones, que son tan dañinos" ha destacado Puig, pese a la prohibición de este tipo de actividades que son las más extendidas en la franja horaria que busca limitarse. "Queremos extender esta medida hasta el 9 de diciembre y no vamos a dilatar esta decisión", ha apuntado.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, que ha acompañado a Puig en la comparecencia ha apuntado que se establecerán algunas medidas extraordinarias en relación a la movilidad nocturna". No obstante, aunque Barceló ha esquivado concretar la nueva normativa al estar en elaboración, la responsable de Sanitat ha asomado el objetivo de las nuevas medidas al señalar a aspectos como el 'tardeo', es decir, los encuentros sociales vespertinos con presencia de alcohol que están cada vez más extendidos.

No obstante, tanto Puig como Barceló han querido despejar dudas sobre el impacto económico. Además, Puig ha descartado que el Consell se plantee el cierre de la hostelería. "Lo importante es poner las medidas necesarias para atenuar la curva de la pandemia", ha destacado el president. La consellera, por su parte ha incidido en la "urgencia" por limitar "los movimientos nocturnos" especialmente por la cercanía con celebraciones como Halloween.