Castilla y León pone fecha al posible 'colapso' hospitalario: el 15 de noviembre

El 15 de noviembre próximo los hospitales de Castilla y León estarán sobrepasados si se mantiene el ritmo de contagios e ingresos actual por la crisis del coronavirus, según ha reconocido el Gobierno autonómico en el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia para justificar la necesidad de establecer el toque de queda.

"La previsión, manteniendo el número de camas ocupadas por pacientes no covid a 18 de octubre e incrementando 20 covid a la semana sería por lo tanto:el día 15 de noviembre que se llegaría al umbral máximo que nos permite atender pacientes de todo tipo en nuestro sistema hospitalario", cita el TSJ en el auto de no ratificación del acuerdo de la Junta del pasado viernes, al no haber entonces aprobado aún el estado de alarma el Gobierno.

El informe epidemiológico adjuntado por la Junta cifra en 5.402 personas las fallecidas en esta Comunidad "a causa de la pandemia", y detalla que resulta "significativo" que desde el pasado 1 de septiembre se ha alcanzado la cifra de 588 personas muertas por el mismo motivo y que la dinámica "continúa en fase ascendente".

Este documento concluye, tal y como adelantó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la pasada semana que Castilla y León está en "transmisión comunitaria", lo que significa que existe una elevada proporción de personas afectadas al margen de los brotes identificados y controlados.

Además, constata que existe una tasa de positividad "muy elevada" y una creciente ocupación de camas hospitalarias en planta y UCI, lo que "podría llegar a poner en riesgo de sobrecarga extrema al sistema sanitario".

En cuanto a los brotes detectados, el informe de la Consejería de Sanidad los cifra en 2.465, con 15.812 casos vinculados, de los que 1.038 (el 42%) están cerrados, 910 (37%) están abiertos y 517 (21%) están activos.

Sobre la tipología de los brotes, los familiares son los más frecuentes al sumar el 43 por ciento de los mismos (4.269 casos y el 27% del total de casos), seguidos de los denominados mixtos -donde se pasa del ámbito familiar a otros- con el 27,7 por ciento de los brotes (4.910 casos y el 31,1% del total) y los brotes sociales, con el 7,5 por ciento (1.575 casos y el 10% del total).

Sin embargo, tras hacer un repaso por todos estos datos, el Tribunal Superior de Justicia considera en su escrito que "lo más definitivo" del informe de Sanidad es "el análisis que efectúa del impacto sobre la capacidad asistencial, haciendo una estimación de lo que podría suceder de mantenerse este ritmo de contagios".

Son solo 20 días los que restan para llegar a ese "15 de noviembre" que la Junta de Castilla y León tiene 'marcado en rojo' en el calendario como el momento en el que quedaría superado el "umbral máximo" de capacidad de los hospitales.