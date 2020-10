El juez cree que Rusia ofreció a Carles Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana

El juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear la estructura de Carles Puigdemont en Waterloo, así como otros gastos del procés, sospecha que, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), Rusia le ofreció trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que el expresidente catalán rechazó.

Así lo mantiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en los autos de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a CDC y a ERC detenidos por la Guardia Civil -Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell-, en el marco de una causa que investiga el desvío de fondos públicos para pagar los gastos de Puigdemont en Waterloo, y a los que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya.

El magistrado basa sus sospechas en dos archivos de audio intervenidos en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, grabaciones de dos conversaciones que este mantuvo con Madí y con Vendrell los días 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo del 2018, según los autos.

Esas conversaciones, según el togado, apoyan su tesis de que Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Carles Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.

Según sostiene el instructor, en las conversaciones grabadas Terradellas explicó que el 24 de octubre del 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un "grupo ruso", creado en la época de Gorbachov, con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas, ofreció a Puigdemont "contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana", pero el expresident "es va cagar a les calces" (se cagó en los pantalones).

De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales, apunta el magistrado. Ese grupo ruso quería hacer de Catralunya "un país comos Suiza".



Las criptomonedas

El auto añade que Vendrell sugirió a David Madí que comentara la posibilidad de la plataforma de criptomonedas con Xavier Vinyals -excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas que también ha sido detenido en la operación de este miércoles-, dado que es una persona a quien Puigdemont "hace encargos en temas internacionales".

La resolución precisa que el grupo de rusos con el que Terradellas trabajaba tenía interés en "participar en los temas de comunicación que conjuntamente estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures -director general de Mediapro- y, para ello, querían "colocar a una persona en primer nivel" y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones.

En las conversaciones investigadas, Vendrell expresó además su "preocupación" porque estaba "bajo vigilancia de los servicios secretos" y quería "garantizar la máxima seguridad para que no trascendiesen las relaciones con Rusia".

Toda información enlaza con otra, publicada en noviembre del 2019 por El Periódico de Cataluña, que demuestra que Víctor Terradellas, presidente de CatMón, exresponsable de relaciones internacional de CDC y persona muy cercana al expresidente catalán Carles Puigdemont, ofreció, durante las conversaciones que mantuvo en Moscú en el 2017 con un influyente exdiputado oficialista y polítólogo bien conectado con el Kremlin, el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea por parte del Govern de la Generalitat a cambio del apoyo del Kremlin a la declaración unilateral de independencia (DUI) catalana.

"Nos entrevistamos en tres ocasiones, acompañado de una periodista catalana que me conoce; me quería utilizar como contacto para que yo me dirigiera a los órganos de poder" (con esa propuesta), reconoció Serguéi Markov, exdiputado por el partido oficial Rusia Unida, profesor del elitista Instituto Estatal de Moscú para las Relaciones Internacionales (MGIMO, por sus siglas en ruso), un hombre que en los últimos años ha venido ocupando importantes cargos en consejos e instituciones gubernamentales de Rusia.