Puigdemont denuncia "un nuevo zarpazo represor"

La operación en curso de la Guardia Civil contra el entorno del 'expresident' Carles Puigdemont ha desatado una cascada de reacciones en el mundo independentista. Puigdemont ha denunciado un "nuevo zarpazo represor" y ha afirmado: "No lo han conseguido y no lo conseguirán".





Intenten la mort política i civil de l'independentisme perquè tres anys després de la declaració d'independència continuem lluitant per una causa justa i democràtica. No se n'han sortit, i no se'n sortiran. Tot el suport als detinguts d'aquesta nova urpada repressora.