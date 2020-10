La Generalitat decreta el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado el cierre perimetral de toda la Comunitat Valenciana. La medida entrará en vigor este viernes y tendrá una duración de siete días. Así, quedará prohibida la entrada y salida de todo el territorio valenciano.

La medida llega después de una semana en la que otras autonomías han tomado ya esta misma decisión y busca evitar los desplazamientos durante el puente de noviembre, que podría provocar circulación y turismo entre las comunidades que sí disfrutarán del 2 de noviembre festivo, como Madrid.

Puig ha considerado que esta medida era necesaria tras la "inacción y confusión" generada por otros gobiernos autonómicos, en una clara referencia a la presidenta madrileña. "Salvo excepciones, solo queda prohibido entrar y salir de la Comunitat Valenciana. Adoptamos esta medida por solidaridad con el resto de territorios de España que están peor que nosotros. Prevención y ayuda a los afectados. Esa es la vía valenciana", ha afirmado el president.

No obstante, el confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana no impide la circulación entre las tres provincias valencianas. Los habitantes de Valencia, Alicante y Castellón sí podrán circular por cualquiera de las provincias, comarcas y municipios valencianos, pero no podrán salir de la autonomía.

"Somos la comunidad que más brotes ha detectado de toda España", ha anunciado Puig, que consiera que si la autonomía localiza el 17% de todos los focos de contagio a nivel nacional es porque hay "el mayor número de rastreadores de todo el país". El jefe del Consell ha animado a la población a "cambiar el chip" y hacer gala de 'trellat' porque "no hay ley ni policía más efectiva que la responsabilidad" con el objetivo de lograr mejorar la situación sanitaria, económica y social.