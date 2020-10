Simón dice que no es el momento de un confinamiento domiciliario en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho este jueves que no es el momento de un confinamiento domiciliario y ha pedido "templanza" frente a la presión de implantar medidas contra el covid como reacción a las que se implementan en otros países.

En rueda de prensa, Simón ha explicado las medidas adoptadas por países como Francia o Alemania en que la evolución de la pandemia en Europa está siendo mucho más rápida que en España que, además, lleva más tiempo implementando medidas "de forma más controlada".

Se ha mostrado contrario, de momento, al cierre de establecimientos y eventos culturales, porque no se debe "culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas bien, muy bien" y en el que no se ha detectado riesgos específicos.

En este momento, ha incidido Simón, lo importante es aplicar bien las medidas que se han implementado y esperar a ver su efecto en el control de la pandemia. "La solución no es aplicar cada vez más medidas, sino que se apliquen de verdad, que sean reales", ha declarado el director del CCAES quien ha añadido que el efecto de prohibir la movilidad nocturna, por ejemplo, no se conocerá hasta dentro de cuatro o cinco días.

Así, ha insistido: "No podemos estar aplicando medidas siempre de forma reactiva a lo que hagan otros o digan otros países".

"A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario", ha señalado Simón, así como la del cierre de escuelas y universidades que, a su juicio, debería ser la última medida a adoptar. Sin embargo, ha continuado, "creo que no es necesario".

Simón ha destacado que se están implementando muchas medidas "y muy duras" y que hay que esperar a conocer su efecto antes de proponer otras nuevas.

Preguntado por si es partidario de un confinamiento domiciliario para poder celebrar la Navidad, Simón ha recordado los efectos socioeconómicos de esa medida, así como los que tendría en la salud física y mental de los españoles, y ha pedido ser "un poco precavidos" a la hora de plantearla.

Tras advertir de que la epidemia "no está muy controlada y, por lo tanto, la posibilidad está ahí", Simón ha insistido en que "no creemos que todavía haya que tomar esa decisión" y en que "si las cosas se hacen bien, es muy probable que no sea necesario". Aún así, ha pedido analizar los eventos sociales y las tradiciones "con la cabeza más fría".

"No digo que no se tengan que hacer, pero siempre hay que tener la cabeza muy fría y tratar de quitar el romanticismo a nuestras decisiones", ha concluido.

Por último, se ha referido al estudio de científicos españoles y suizos hecho público este jueves que indica que el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la covid-19 tiene cientos de mutaciones, aunque una de las más presentes actualmente en la segunda oleada que vive Europa se dio primero en España.

Simón ha señalado que no conoce el estudio en profundidad y que necesitaría saber las muestras que se han analizado, "de quién eran y qué métodos han seguido para seleccionarlas", porque podrían ser de turistas.