PP y Vox chocan por las protestas violentas ante las restricciones para frenar el coronavirus

Las protestas contra las restricciones para frenar el coronavirus se han convertido en un nuevo escenario de choque entre PP y Vox. Los 'populares' cargan contra Vox por defenderlas y este partido subraya que solo respalda las movilizaciones pacíficas.



España vivió en la pasada noche una segunda jornada de protestas contra el toque de queda y los confinamientos que se tornaron violentas, con quema de mobiliario y enfrentamientos con la Policía.



En las redes sociales se suceden las muestras de condena por parte de los líderes políticos a los altercados violentos, pero también las críticas de dirigentes del PP al respaldo explícito de Vox a las protestas, que el partido de Santiago Abascal enmarca en la "ruina de las familias". Una censura que sigue a la hecha ayer por Ciudadanos.



Mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, se ha limitado a expresar su apoyo a las autoridades y cuerpos de seguridad y a los vecinos "que sufren estos destrozos", otros dirigentes han ido más allá y han cuestionado tanto la pertinencia de las protestas como el papel de Vox.



El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado los incidentes y ha llamado a cumplir el toque de queda porque "además de obligatorio es lo leal, prudente y solidario para evitar que se transmita la enfermedad"



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que los manifestantes violentos sean los afectados por la crisis.



"Los que siembran el caos en las calles no son los más vulnerables al virus, ni los que luchan por ganarse la vida. Son grupos organizados que buscan sacar tajada del miedo y de la situación. La vida y la libertad se defienden cumpliendo las leyes", ha escrito Ayuso.



La crítica más explícita ha sido la de la diputada Ana Vázquez: "Vox apoya las protestas!! Pues nosotros NO! Por eso no somos iguales!", ha escrito en Twitter, provocando la respuesta del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.





Claro que no somos iguales, Ana. Vosotros sois iguales al PSOE. Y escribís el ABC.



Así que vosotros, a lo vuestro, que es colaborar con este gobierno.



Mientras, @vox_es apoya las protestas pacíficas y pide a la @policia que detenga a los delincuentes.



Cada uno, en su sitio. https://t.co/tXW4ikneTi — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 1, 2020

Iglesias acusa a la ultraderecha

