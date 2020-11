Las protestas violentas contra las restricciones para frenar la Covid-19 se extienden por España

La Policía Nacional ha detenido a 32 personas por los disturbios violentos que se han producido en el centro de Madrid tras una protesta contra las restricciones por el coronavirus, donde tres agentes han resultado heridos por los manifestantes. Pero, los incidentes no solo se han producido en la capital española. Logroño, Bilbao, Málaga y Santander también han vivido esta noche episodios violentos en sus calles.



En el centro de la capapital, un grupo de decenas de personas intentó cortar a última hora de la noche del sábado la Gran Vía de Madrid quemando contenedores y formando barricadas.



Pasadas las diez de la noche los agentes de seguridad desalojaron la Puerta del Sol donde estaba convocada una manifestación bajo el lema 'Salimos a la calle, el pueblo está cansado'.



Ante esta situación los asistentes trasladaron su protesta a la Plaza de Ópera donde se concentraron más de un centenar de personas con lemas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.



Al término de esta manifestación varias decenas de personas fueron a Plaza España donde instalaron barricadas y quemaron contenedores con el objetivo de cortar la Gran Vía.



En su marcha también han destruido mobiliario de la principal arteria madrileña y han lanzado piedras contra escaparates de algunos comercios.



La Policía Nacional ha disuelto a estos individuos que han lanzado también objetos a los agentes y se han dispersado por la calle Princesa y la zona aledaña.



Por el momento hay 32 detenidos varios de ellos por el asalto a una tienda de la zona de Chueca. Además hay tres agentes heridos por este grupo de personas.



La Delegación del Gobierno en Madrid tenía constancia de esta convocatoria en redes sociales pero no se había comunicado la misma al departamento de José Manuel Franco, según informan fuentes de esta administración a Efe.



Este dispositivo policial tiene como objetivo evitar que se produjeran los mismos altercados que se han reproducido en varias ciudades españolas.





Cuatro detenidos en Santander

Siete policías heridos y seis detenciones en Logroño

Lo ocurrido hoy en Logroño es la posición más lejana a la unidad que hace falta para luchar contra la pandemia.



Que la irracionalidad y el odio de unos pocos no nos haga olvidar que el único objetivo es proteger la salud de todos y salvar vidas. — María Marrodán /?? (@marrodanmaria) October 31, 2020

Disturbios en Málaga

Disturbios en las tres capitales vascas

En Santander el resultado de las protestas violentas fue lay un agente herido leve. Unas 50 personas acudieron a la plaza del Ayuntamiento para concentrarse contra las restricciones por el coronavirus y, ante la fuerte presencia policial, se dispersaron por las calles cercanas y quemaron contenedores y papeleras.Según ha informado la Jefatura Superior de Cantabria , tres de los jóvenes detenidos, uno de ellos un menor de 15 años, fueron arrestados durante los incidentes, en los que resultó herido el agente.El cuarto fue detenido por la Policía Local de Santander, tras ser reconocido como uno de losen los enfrentamientos que se produjeron la noche anterior.Siete policías han resultado heridos y otras seis personas han sido detenidas hasta ahora en los disturbios registrados esta tarde-noche en el centro de Logroño , donde, muchos de ellos jóvenes, han cruzado ySegún datos facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, se han producido numerosas identificaciones como consecuencia de estos incidentes, que han comenzado hacia las 20:00 horas en la zona del céntrico Paseo del Espolón, en Logroño; y también ha habidoEn la capital riojana, donde la hostelería está cerrada desde este viernes durante un mes, los radicales han cruzado y quemado contenedores y han cortado el tráfico en las cercanías de las sedes del Ejecutivo riojano y de la Delegación del Gobierno en La Rioja, en pleno centro de la ciudad.Algunos de ellos han mostrado carteles con lemas como; han gritado contra las medidas de restricción impuestas para tratar de frenar la expansión del coronavirus y han pedido "libertad".Han encendido, asimismo, varias hogueras, han roto escaparates y saqueado algunos comercios y causado daños en la exposición fotográfica situada en el céntrico paseo de El Espolón, lo que ha provocado varias cargas de la Policía con material antidisturbio.Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno señalan que, hacia las 20:00 horas, unas 400 personas, entre las que figuraban algunos hosteleros, se han concentrado, de forma pacífica y sin tener permiso para ello, ante la sede de este organismo.Unos diez minutos después, un grupo numeroso de radicales, unos 150, según la Delegación, ha comenzado a hostigar a la Policía Nacional con el lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos, lo que ha obligado a los agentes a efectuar varias intervenciones.La presidenta del Gobierno de La Rioja,, en su cuenta de Twitter, ha apelado a "la responsabilidad y al respeto" y ha asegurado que "no permitiremos que unos pocos violentos destrocen el bien común"."Lo que está ocurriendo en las calles es intolerable"; "estamos ante una crisis sanitaria extrema luchando contra la pandemia" y "no permitiremos que unos pocos violentos destrocen el bien común", ha subrayado. Málaga también ha sido escenario de incidentes violentos esta noche del sábado. Una serie de disturbios protagonizados por un grupo de manifestantes ha provocado el despliegue de la Policía, incidentes en los que se han volcado contenedores de residuos, se han prendido fuegos y se han producido carreras.Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local se han desplazado a la barriada de Huelin, donde se han producido lossegún ha presenciado Efe, y podría haberse practicado alguna detención, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.Los manifestantes se han desplazado por varios lugares de la zona, entre ellos por calle Ayala; se ha activado un dispositivo conhan recorrido diversos puntos para controlar la situación, en la que quienes protestaban se han cruzado con ciudadanos que volvían a sus domicilios para cumplir con los límites horarios de presencia en la vía pública en la noche en la que se suele celebrar la fiesta de Halloween.Cuatro jóvenes han sido detenidos en el centro de Bilbao tras los disturbios protagonizados por grupos de jóvenes contrarios a las medidas, mientras queen el centro de la ciudad y enen Guipúzcoa, se han registrado daños por la quema de contenedores de basura.Uno de los jóvenes detenidos en Bilbao estaba, y los otros tres están acusados de desórdenes públicos por volcar contenedores en la Alameda Urkijo, y deberán afrontar también la acusación de atentado a agentes de la autoridad, según han informado fuentes de la Policía vasca.Gruposen la Plaza de Indautxu de Bilbao, donde se habían desplegado numerosas fuerzas policiales, pero los reducidos grupos de personas que se congregaron fueron identificados por la Ertzaintza y se disolvieron inicialmente.Sin embargo, grupos de jóvenes que protestaban por el toque de queda y el resto de las medidas aprobadas para frenar la pandemia se han desplegado por las calles próximas en el barrio de Indautxu, donde han cruzado en la calzada y han prendido fuego a varios contenedores de basura.La Plaza de Indautxu ya fue escenario el pasado jueves de una concentración de grupos negacionistas, tras la que fueron detenidas seis personas y resultaron calcinados unos 25 contenedores.También esta noche, un grupo de entre 60 y 80 encapuchados han lanzado piedras y roto escaparates y portales de viviendas en el centro de Vitoria, según las mismas fuentes.