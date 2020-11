Ciudadanos se resiste a quedar al margen de la negociación presupuestaria

No hay día en que el Gobierno, sobre todo a través de Podemos, no lance una pulla a Ciudadanos para quitarle las ganas de que apoye los Presupuestos. Tampoco el PSOE se lo pone fácil, con gestos constantes a ERC diciendo que el indulto a los presos del procés está sobre la mesa, prometiendo el blindaje a la inmersión lingüística y aprobando un decreto de alarma que modificó con las sugerencias de los republicanos. A esto se suma que el divorcio de Pablo Casado de Vox achica el espacio a Inés Arrimadas en ese centro tan deseado por ambos. La situación de Ciudadanos no es fácil. La presidenta del partido y los suyos estuvieron meses diciendo que Pedro Sánchez tendría que elegir socios para sacar adelante las cuentas: o ERC o ellos. Sin embargo, el presidente sigue avanzando con los dos. Cs se resiste a salir del foco, no quiere romper el nexo que estrenó cuando ayudó a aprobar las sucesivas prórrogas del estado de alarma. Solo son 10 diputados naranjas y tienen que hacerse valer para demostrar que pueden ser un partido bisagra y saben pactar a izquierda y derecha.