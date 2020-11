Ayuso da negativo en COVID y afirma que tiene anticuerpos

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que ha dado negativo en la prueba realizada para saber si tiene COVID-19 y ha afirmado que mantiene los anticuerpos generados tras haber pasado la enfermedad hace unos meses.



"No puedo contagiar", ha asegurado la presidenta en su cuenta de Twitter, en la que explica que a partir de este miércoles retomará su agenda con total normalidad, y este martes continuará, como estaba previsto, con su agenda "online".





He dado negativo en Covid y me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar.



Hoy había trasladado toda la agenda a on line pero a partir de mañana seguirá con total normalidad.