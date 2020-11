Rivera critica a Arrimadas: "Uno no puede ser laxo a la hora de negociar"

El expresidente de Cs, Albert Rivera ha cargado contra la estrategia de Inés Arrimadas, aunque sin mencionarla expresamente, al afirmar que uno puede ser "laxo" a la hora de negociar ciertas cosas, "pero tiene que tener dignidad. La dignidad en la vida, cuando la pierdes, no se recupera".



"Saben que yo no aguanto ni un minuto cosas en las que no creo y cuando veo lo que pasa (...) menos mal que dimití, porque si tengo que aguantar todo esto tengo que ir escoltado frente a mis votantes", ha dicho Rivera en el foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (Adea) en Zaragoza donde ha promocionado su libro, 'Un ciudadano libre'.



Unas afirmaciones que ha hecho justo el día en que Arrimadas ha defendido en el pleno de Presupuestos la posición de su partido de votar en contra de las enmienfas a la totalidad para facilitar la negociación parcial e intentar moderar las cuentas.



Presupuestos que para Rivera "son obsoletos" y contrarios a lo que marca Europa, con una subida de los impuestos de casi cinco puntos a las grandes empresas "ante un silencio atronador".



Rivera, que dejo la política hace justo un año, después del descalabro electoral de su partido, que pasó de 56 a diez escaños, ha criticado también el apoyo del Congreso "sin prácticamente oposición" a la última prórroga del estado de alarma, de seis meses, que salió adelante también con los votos de Cs.



Después de esta intervención, a través de su cuenta de Twitter, el exlíder naranja ha asegurado que nunca ha pronunciado públicamente "ni una palabra sobre las decisiones que toma la actual cúpula de Cs" al referirse a algunas informaciones periodísticas.



"Aunque tenga que ver falsos titulares como estos, no dejaré de opinar sobre lo que me apetezca, como cualquier otro ciudadano", ha subrayado en esta red social.





Nunca he pronunciado públicamente, hoy tampoco, ni una palabra sobre las decisiones que toma la actual cúpula de Cs. Dejé la vida política para siempre. Y aunque tenga que ver falsos titulares como estos, no dejaré de opinar sobre lo que me apetezca, como cualquier otro ciudadano pic.twitter.com/r22W0Qj7An — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 12, 2020

Rivera preside ahora el bufete de abogados Martínez-Echevarría & Rivera, que esta misma semana ha sido contratado por el PP para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres de viviendas.