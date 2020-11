"La obligatoriedad de las vacunas no es posible"

Concluye otra semana convulsa para el Ejecutivo, pero Carmen Calvo (Córdoba, 1957) no dramatiza. Hay que entrenar nuevas "herramientas y actitudes", dice.

Divergencias con Podemos en Presupuestos, Sáhara, desahucios... ¿Ha sentido la deslealtad de sus socios en algún momento?

No. Lo que sí siento cada día es que estar en un Gobierno de coalición es mucho más complejo. Salvo la Xunta, todo el mundo en España gobierna en coalición, y como esto se va a quedar, estamos en un momento en que hay que seguir haciendo ajustes.

¿Qué ajustes?

Unidas Podemos está aprendiendo la institucionalidad que no tenía en este nivel. Todo esto nos ha cogido en una coyuntura extraordinaria, en una pandemia con una oposición radicalizada. Y eso hace todo más difícil. .

¿Qué se hizo mal para tener que justificar un no pacto con Bildu?. ¿Sobró ostentación por parte de Pablo Iglesias?

Somos un Gobierno que dijo desde el primer momento que íbamos a hablar con todo el mundo. A veces se nos olvida: tenemos la experiencia de partidos que nos dejaron tirados en el último minuto en los Presupuestos del 2019 y el PP nos dejó tirados con la alarma. Ha quedado claro que el PSOE se dirige a todo el mundo y ahí está incluido Ciudadanos. Entendemos que hay un espacio de entendimiento con Cs que hay que seguir trabajando.

Pero en el seno del PSOE ha habido reticencias con Bildu.

El problema está en que el PP necesita nombrar a ETA y Bildu para hacer política, y eso es temerario e injusto. Dicho esto, en el PSOE existen sus órganos. Hay muchísimos militantes, hasta 200.000, que no tienen por qué aceptar voces del pasado o del presente que hagan un trabajo que no ayuda a España. Al PSOE le toca ahora dar estabilidad a España y respuestas a esta crisis.

¿Qué van a ofrecer a Cs para que apoye los Presupuestos?

Ellos tienen una serie de propuestas de carácter económico, fundamentalmente en relación con los autónomos, que estamos dispuestos a contemplar. También la canalización de los fondos europeos para apoyar determinadas áreas del modelo económico que nos hemos comprometido a estudiar. Ahí tienen centradas sus líneas de negociación con nosotros. Lo relativo al uso del castellano es un debate falso.

¿Llega tarde el Gobierno a la crisis migratoria en Canarias?

No, no. No han parado de ir los ministros todo el tiempo a las islas, a Marruecos, a los países africanos. Me parece injusto. Nos olvidamos de que, cegadas las vías tradicionales de la inmigración por la pandemia, la presión migratoria sobre Europa se ha volcado sobre Canarias. No es lo mismo lo que tenemos entrenado en el Estrecho y en el mar de Alborán que trabajar en las islas. Hemos puesto terrenos de Defensa para que los migrantes fueran atendidos, y eso no se hace en 24 horas. Aquí pedimos a las administraciones canarias que nos dejaran espacios para poder resolver, pero hemos resuelto básicamente con espacios solo de la Administración del Estado.

¿Han descartado derivar migrantes a la Península?

Tenemos acuerdos en origen con algunos países para que, dentro del cumplimiento de la legislación internacional, se les pueda devolver. Pero las mafias no pueden aprender que Canarias es una vía para entrar en Europa. Y Europa no puede pensar que es un problema de Canarias ni un problema de España.

¿Habrá pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del puente de la Constitución?

Ya hace tiempo que el PP dejó de ser un partido con palabra.

¿Hasta cuándo esperarán?

Lo razonable y justo.

¿Eso cuánto es?

Pues poco. El PP, o no tiene razones para renovar el CGPJ, o si las tiene no se las explica a los españoles. Se lo vamos a consentir el ratito justo. El presidente, en un alarde de nobleza política, paró la reforma legal. Pues convendría que en un par de semanas o tres esto estuviera resuelto.

Y si no reactivan su ley...

Es que el Gobierno no va a consentir que un partido incumpla la Constitución. Cumplir las normas es lo más democrático.

El Gobierno aprobará el martes el plan de vacunación contra el covid. ¿La obligatoriedad de las vacunas está sobre la mesa?

La obligatoriedad no es legalmente posible. Hay que respetar la libertad de los ciudadanos con su propia salud. Lo importante es disponer de las vacunas, de la solvencia, del plan para toda España y pedir a la población tranquilidad y confianza para vacunarnos, que es lo que nos permitirá salir rápido de esta situación.

¿Cómo combatir a los negacionistas y a los que impulsan el mensaje del miedo?

El negacionismo no deja de ser la irracionalidad más absoluta. Es como si se hubiera instalado una especie de derecho a mentir. Las vacunas han estado siempre ayudando y esta es la realidad que ha vivido la humanidad. Ahora no es diferente. Tenemos que estar tranquilos con los equipos científicos que trabajan en el mundo, lo han hecho con el rigor y la responsabilidad de siempre. Cosa distinta es que lo hayan hecho más rápido que nunca y con más recursos que nunca. Pero eso no nos puede hacer desconfiar.

¿Es realista y prudente pensar en una Navidad con movimientos entre comunidades?

Estamos trabajando con ellas para pasar la Navidad prudentemente y también lo mejor posible, sin correr riesgos pero trasladando algo de sentido positivo e ilusión. Nos preocupan mayores y niños, también los adultos. Vamos a tratar de buscar un equilibrio. Hay que volver al futuro.

Visto el rumbo de las investigaciones sobre el rey emérito, ¿fue acertado que saliera de España para ir a Emiratos Árabes?

Fue la decisión que tomó él. No hay más que añadir por el Gobierno. No hicimos otra cosa más que entender las razones tanto de don Juan Carlos como de su hijo, Felipe VI, que lo entendía y además lo publicaba

¿Están atados ya los apoyos de ERC para los Presupuestos?

No puede haber ninguna perspectiva de que un partido que gobierna -con otro- en Catalunya no vaya a apoyar unas cuentas que hacen mucha falta también allí. Los tiempos son los que son. En febrero tienen elecciones y lo que sea que salga tendrá que iniciar un trabajo de cuatro años para el que necesitarán fondos europeos y la tranquilidad de unos Presupuestos que sacan adelante reformas estructurales. Catalunya debe saber que los recursos de los Presupuestos son reales y necesarios también para la Generalitat. Todo coincide en el tiempo. No tengo duda de que la única salida para Catalunya es que ERC apoye estas cuentas.

Ya hay quien sugiere que se aplacen las catalanas. ¿Han recibido comunicación oficial?

No. En cualquier caso, la tarea del Gobierno no es inmiscuirse. Hay que respetar el orden y previsión de los gobiernos autonómicos sobre sus elecciones. De lo que sí nos hemos encargado es de que el decreto de alarma recogiera la posibilidad de que un proceso electoral se pueda producir con garantías de rigor jurídico y tranquilidad social.

Quim Torra ya no está en el Gobierno ¿Hay cambio en las relaciones con la Generalitat?

Yo me he relacionado siempre como vicepresidenta, y lo sigo haciendo, con el vicepresidente Pere Aragonès. Ya nos conocemos un poco. Creo que hay datos importantes. Catalunya empieza a estar -como corresponde y es bueno para ella y para nosotros- en conferencias sectoriales. En espacios de coordinación Gobierno-comunidades.

¿Para cuándo la reforma de la rebelión y la sedición?

Para cuando toque. Está en nuestro programa normativo y cuando lo presenté dije que lo queríamos antes del 31 de diciembre. Igual hay cosas que nos sobrevienen y otras que se retrasen. Está previsto porque la sentencia pide al legislador que mueva pieza en el Código Penal. Llega el mensaje también desde Europa.

¿Y los indultos?

No hemos recibido el expediente [del Supremo, de Fiscalía y de Prisiones]. Cuando esté, el ministro expondrá su posición y el Consejo de Ministros decidirá. La ley marca los tiempos. A algunos les gustaría que atropellásemos derechos, a otros que fuera instrumento electoral... pero no.

Podemos no oculta que quiere que se concedan, ¿y el PSOE?

No toca hasta que llegue al Consejo de Ministros.