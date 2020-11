Aunque algunas autonomías como la de Madrid deslicen que preteden relajar las medidas, todo indica que estas Navidades serán tan anómalas como lo ha sido todo el 2020. Según el borrador de propuesta que el Gobierno presentará a las comunidades el miércoles en el Consejo Interterritorial y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las comidas con la familia en Nochebuena y Nochevieja deberían limitarse a un máximo de seis personas. Es más, el Ministerio de Sanidad recomienda que los encuentros se restrinjan en todo el periodo festivo a los miembros del grupo de convivencia estable, pese a que Cataluña aprobó en su plan de desescalada flexibilizar este aspecto y que en la etapa navideña puedan reunirse hasta 10 personas.

Por el contrario, la propuesta del Ministerio de Sanidad es más elástica que la del Govern en cuanto al toque de queda. Los días 24 y 31 de diciembre se podrá ampliar a la una de la madrugada (hasta las 6.00 horas); mientras que el Ejecutivo catalán quiere que siga instalado en las 22.00 horas. En un inicio el Govern especuló con que se retrasaría en Navidad, pero finalmente la propuesta no fue incluida en el plan aprobado.

No obstante, según ha precisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un borrador abierto a modificaciones, que quizá ni siquiera llegue a aprobarse este miércoles. El Consejo Interterritorial consensuó hace un par de semanas crear un grupo de trabajo con las comunidades para trabajar en medidas comunes cara a la Navidad y en este contexto hay que enmarcar el documento.

El objetivo del grupo de trabajo, según el ministro, es "llegar a un consenso" a través del cual dar indicaciones a la población "claras" y comunes, pero según ha admitido, serán "recomendaciones", no medidas de obligado cumplimiento para las autonomías.

De hecho, fuentes de la Generalitat han señalado, tras conocer el borrador, que Salut sigue adelante con su "plan de trabajo" puesto que la propuesta de Sanidad es un mero "documento de trabajo" sin una fórmula jurídica definida.

En cualquier caso, la intención del Ministerio de Sanidad es que durante las navidades y pese algunos mensajes políticos y empresariales sobre la necesidad de "salvar la Navidad", los españoles no se relajen, porque la incidencia del coronavirus sigue en límites muy altos. Por eso, el Ejecutivo central recomienda en su propuesta que las autoridades refuercen los mensajes de que continúan vigentes todos las medidas de prevención y de que se desaconsejan las reuniones en el ámbito social, como las tradicionales cenas de navidad en las empresas. De celebrarse, deberían limitarse a seis personas y realizarse preferiblemente en el exterior o en terrazas con un máximo de dos paredes.

Además, el Gobierno propone que se informe de que no acudan a las reuniones las personas que tengan síntomas, estén esperando los resultados de una prueba covid, estén en cuarentena o hayan sido expuestas a alguien con el virus en los últimos 14 días.

Asimismo, recomienda evitar los viajes innecesarios y revisar previamente la normativa autonómica vigente, ya que en muchas comunidades en esas fechas previsiblemente continuarán los cierres perimetrales. El Gobierno no marca una pauta de si estos deben continuar o no.

En el caso de los viajes internacionales, los ciudadanos que pretendan entrar en España tienen que disponer de una PCR negativa. Y el Gobierno recomienda a los estudiantes universitarios que quieran regresar a casa por Navidad que limiten las interacciones sociales antes de su regreso y limiten los contactos una vez allí.

Se desaconsejan las cabalgatas de Reyes

Eventos como las cabalgatas de Reyes "suponen situaciones de elevado riesgo de transmisión", según el documento, por lo que Sanidad desaconseja su celebración. En cualquier caso, avisa, los eventos multitudinarios deben ser valorados de forma individualizada por las autoridades de salud pública y se recomienda que si se realizan cabalgatas, se planteen alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de prevención.

Los belenes se podrían colocar en espacios donde se pueda controlar el acceso y con un aforo del 50%. Y la celebración de eventos deportivos como la San Silvestre se autorizaría si se puede disminuir el contacto entre los participantes.

Por último, el Gobierno recomienda promover la compra en el pequeño comercio y anticipar las compras para evitar aglomeraciones. Se podrán organizar mercadillos navideños pero dentro de los aforos establecidos por las comunidades y siempre que sean al aire libre.





