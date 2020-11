La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acusado al Gobierno de "seguir manchando de sangre" los Presupuestos Generales del Estado por la "cesión" en una de las reivindicaciones de ETA, al aprobar el acercamiento del 58% de sus presos desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, entre ellos José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.

En un comunicado, la AVT ha anunciado que su departamento jurídico se ha puesto en contacto con el fiscal de Vigilancia Penitenciaria para que recurra el tercer grado de uno de los seis terroristas a los que se les ha autorizado el traslado de cárcel este jueves, Idoia Martínez García, condenada a 31 años por tenencia de explosivos, depósito de armas y robo.

La asociación cuestiona la versión del Ministerio del Interior de que 'Kantauri' renuncia a la violencia y lamenta el dolor causado a las víctimas. "Este Gobierno ha perdido el norte completamente y consideramos que, aunque no pararan de repetir que este país necesita unos Presupuestos Generales, no queremos tenerlos a cualquier precio, no premiando a asesinos", señalan.

La AVT sostiene que la decisión de acercar a los presos de ETA deja a "miles de familias rotas, totalmente ultrajadas, desamparadas, humilladas e insultadas". "Basta ya, señor Sánchez y señor Marlaska, dejen de humillas a las víctimas del terrorismo semana tras semana", dicen sobre el anuncio semanal que incluye nuevos traslados de presos de la banda terrorista.

Con estos acercamientos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado ya a 115 etarras, 31 con delitos de sangre, 17 por concesión de tercer grado y 21 directamente enviados a cárceles del País Vasco. Según la AVT, el 58% de los presos han sido ya beneficiados por la nueva política penitenciaria. "Se podrán seguir escudando en la legalidad penitenciaria, pero esto es una cesión a una reivindicación histórica de ETA", concluyen.