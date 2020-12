El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comparado este martes el veto del PPa que su formación esté representada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una eventual posición de no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas.

"García Egea dice que prefiere que no se renueve el CGPJ, antes que aceptar que Unidas Podemos participe en la renovación. Es como si, tras 4 años, nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas", ha escrito Iglesias en las redes sociales.

Se refería así el vicepresidente segundo a las declaraciones del secretario general del PP, que ha descartado "absolutamente" un acuerdo en lo que resta de 2020 durante una entrevista mantenida este martes con La Sexta, en la que ha defendido que Podemos "no pinta nada" y por eso no puede estar en la negociación.

Según ha anunciado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el Ejecutivo dará un tiempo "prudencial" al PP para pactar la renovación, un acuerdo que el Ejecutivo entiende ya cerrado, a falta de que el PP "se decida" a materializarlo, y ha advertido de que, si no "reacciona", seguirá con "la hoja de ruta" de reformar la ley para posibilitar la renovación.

Iglesias ha insistido en que frente al bloqueo del PP "solo hay una salida", en referencia a la apuesta de Unidas Podemos por abordar ya la reforma del sistema de renovación del poder judicial que propuso junto al PSOE e incluir esa iniciativa en el próximo pleno del Congreso.

Este lunes, el también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya aseguró que "no quedará más remedio que cambiar la ley" y apostar por elegir el CPGJ por mayoría absoluta y no de tres quintos si el PP no acepta la presencia de Podemos.

No obstante, Podemos no compartió desde el primer momento la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchezy pidió a los socialistas mantenerla cuando ofrecieron al PP dejar en suspenso esa norma a cambio de retomar la negociación.