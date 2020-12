El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha subrayado este jueves que es "tan evidente" que rechaza los comentarios de un grupo de WhatsApp de exmilitares, en el que uno de los participantes habló de fusilar a "26 millones de hijos de puta", que no dará "ningún titular" al respecto.

"No aceptamos que el PSOE nos diga lo que es o no es noticia. Nos preocupa mucho el chat de ETA, de las mafias o del comunismo o el separatismo golpista (€) Nosotros lo que condenamos es que el PSOE esté gobernando con ETA", ha asegurado el líder de Vox a los medios de comunicación cuando se le ha preguntado si condenaba esas expresiones.

"Es tan evidente que rechazamos eso, que no doy ni un solo titular, ni entramos al trapo de lo que quiere el PSOE: nosotros lo que condenamos es que el PSOE esté gobernando con ETA, que asesinó a miles de españoles durante tres décadas de terrorismo. No entramos en las provocaciones ni en el trapo del PSOE, no caemos en trampas", ha insistido tras una reunión con empresarios.

Según publicó el diario digital Infolibre, en ese foro de Whatsapp de la XIX promoción de la Academia General del Aire hay referencias de los exmilitares a "pronunciamientos" y uno de los participantes escribió que se quedaría corto fusilando a 26 millones de "hijos de puta", entre otros comentarios.

Por ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a la Fiscalía que investigue si el citado chat de estos militares retirados podría ser constitutivo de algún delito.

En sus declaraciones de esta tarde, Abascal ha concluido afirmando que su formación política no está para defenderse ni dar justificaciones, sino para señalar a quienes quieren "terminar con la democracia".