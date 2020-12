Encarnación Burgueño, la responsable de la llamada Operación Bicho, el proyecto privado para dar "apoyo sanitario" a las residencias en el punto álgido de la pandemia, ha asegurado este viernes que el cesado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, le autorizó a clasificar y ayudar a los geriátricos, pero que la Comunidad de Madrid nunca le pagó por ello ni le va a reclamar ese dinero.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, Burgueño ha explicado que es autónoma y directora gerente de la empresa Cardio Líder. Y, con sus conocimientos en el sector y sus estudios, había presentado antes de la pandemia propuestas de gestión y servicios a residencias.

Según ha explicado la interviniente, el 26 de marzo Carlos Mur contactó con ella para que a través de un acuerdo comenzara a colaborar con la Consejería de Sanidad como entidad colaboradora y al día siguiente empezó a trabajar, labor que terminó el 6 de abril "por culpa del amarillismo periodístico y político".

Como no tenía trabajadores a su cargo, Burgueño ha detallado que contrató con la empresa Transamed, que puso en marcha tres equipos compuestos por tres personas cada uno (médico, enfermera y técnico de emergencias sanitario) que recorrieron 101 residencias durante esos 10 días.

"En ningún momento la intención era medicalizar, sino que fuera una herramienta y estudio de campo, y una primera ayuda a la residencia. Teníamos que conocer cómo estaban las residencias 'in suti'; y ya que estábamos ahí, pues les ayudábamos. Por el caos que había, tuvimos que poner oxígeno, suero o dar medicalización", ha dicho.

La compareciente ha indicado también que contaba con un listado Excel de la Consejería de Políticas Sociales con varios centros en rojo, verde y amarillo dependiendo de la situación en ese momento y que ello, con esos datos, tomaba la decisión de ir a uno u otra residencia, llamando antes indicando que iban a ir como empresa colaboradora de la Comunidad.

"No he cobrado"

La coordinadora de la Operación Bicho, nombre derivado del grupo de WhatsApp con el que trabajaban, ha señalado en varios momentos que "empezaron a trabajar en una situación caótica" y que no tenían contrato con la Comunidad por "el estado de alarma". Sin embargo, luego ha enseñado un acuerdo firmado por Carlos Mur para que les abonasen pagos fijos (los sueldos de los trabajadores) y variables (gasolina y demás).

No obstante, Burgueño ha declarado que hasta el momento ella no ha cobrado nada del Gobierno regional por estos servicios ni a los trabajadores actuantes les ha pagado Transamed. "Por la prensa me enteré luego y no he ha hecho gracias que esta empresa no los tenía dados de alta. Si lo llego a saber yo contrato a los médicos directamente, no les dejo trabajar así. A mí me dijo (el responsable de Transamed) que tenía toda la gente contratada", ha aseverado.

La directora de Cardio Líder ha respondido, a preguntas de los diputados, que a pesar de no haber cobrado no presionará a la Comunidad "ni va a hacer nada" para que le paguen; pero si quiere que cobren los trabajadores actuantes en la Operación Bicho y que si no lo hacen ella les pagará pidiendo un préstamo.

Sin embargo, a raíz de los audio con varias conversaciones suyas que ha publicado este viernes el diario El País, que ella tacha de "ilegales y fuera de contexto", la coordinadora de la Operación Bicho ha admitido que sí habló de dichos pagos con su padre, Antonio Burgeño, exdirector general de Hospitales de la Comunidad.

"Mi padre me llamó y me dijo que no lo dejáramos, pero ellos me dijeron que siguiéramos. Me dijo que a lo mejor no podían pagar a los médicos. Intenté que mi padre me dijera qué tenía que hacer para que cobrara Transamed. Yo le voy a demandar al representante de Transamed, Eduardo, porque la prensa ha utilizado como ha querido esos audios. Mi afán es pagar a esos médicos, enfermeras y técnicos que no han pagado", ha manifestado.

Encarnación Burgueño ha intentado durante su intervención en la comisión desvincularse de su padre, "con el que apenas habla", asegurando que cuando él trabajo en la Comunidad no la contrató estando "en paro". Ha llegado a decir que su ideología es "totalmente la del Partido Socialista" y ha culpado en varios momentos del "amarillismo periodístico" que no continuaran con su trabajo en residencias. "Que no se haga tanto caso a la prensa, que investiguen mejor", ha apuntado.

"Empleados durmiendo en el suelo"

Encarnación Burgueño ha reconocido que los equipos que fueron a las residencias lo hicieron al principio con mascarillas y guantes, pero sin 'buzos' porque "los pidieron, pero no llegaron". A su llegada encontraron geriátricos con falta de EPIs, personal y con situación como un centro donde los empleados dormían en el suelo, otros donde había residentes muertos desde hace varios días y otros donde hacía 10 días que no llegaba un médico.

La compareciente ha explicado que la "caótica" realidad con la que encontraban lo comunicaba mediante un informe redactado por la noche que enviaba al doctor José Luis Morillo para que llamara al Summa o a la UME, en cada caso. Incluso ella, quien no fue nunca 'in situ' a un geriátrico porque "es personal de riesgo", ha relatado que llegó a gestionar con funerarias que retiraran cuerpos previa autorización de familiares.

A pesar de todo lo ocurrido, Burgueño ha asegurado que "lo volvería a hacer" porque su único ánimo es "ayudar a las personas mayores". "Yo veía un servicio más que un negocio. Para mí lo primero soy las personas mayores y sí estoy capacitada para ese trabajo. Pero fueron diez días, no me dio tiempo a nada. Nunca me ha gustado cómo han funcionado las residencias", ha dicho en la comisión, al tiempo que ha dado algunas pinceladas de cómo sería su modelo de medicalización de residencias.

La responsable de la Operación Bicho ha insistido en varios momentos de su intervención que tiene una preparación para poder llevar a cabo este tipo proyectos porque es "auditora de calidad, directora de centros sociales, gestión de proyectos sociales y auxiliar sanitaria". "Y sigo con ello, porque me considero muy capacitada para tratar a las personas mayores como se merecen", ha rematado.