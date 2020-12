El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reclamado a los ciudadanos españoles que se "queden en casa" durante el período navideño, en lugar de realizar desplazamientos a otras comunidades autónomas, y ha defendido la pertinencia de la introducción del término 'allegado' en las excepciones de las personas que podrán desplazarse entre CCAA.

"Todos entendemos quién es un allegado, ¿alguien está en contra en que personas que mantienes una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia pueda reunirse en Navidad o Nochevieja? Creo que todo el mundo lo ha entendido", ha señalado en rueda de prensa desde Zaragoza tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En su intervención, el ministro ha recordado que el plan aprobado por Navidad y las CCAA el pasado miércoles establece que "no hay movilidad entre CCAA, excepto para los casos incluidos en el estado de alarma y un encuentro con un familiar o allegado".

Illa ha detallado que en la reunión de este miércoles los consejeros le han trasladado una "preocupación alta" por la posible incidencia de las fechas navideñas en los contagios, pero no ha avanzado un endurecimiento de las medidas propuestas hasta ahora. "Mi conclusión del intercambio de opiniones es que la mayoría pone énfasis en el cumplimiento de las medidas, más que en su endurecimiento", ha especificado.

El ministro ha realizado un "llamamiento unánime", junto con todos los consejeros", a que la gente celebre las Navidades en casa y respete las restricciones. "De verdad, merece la pena. Hemos visto las consecuencias de los incrementos de casos", ha argumentado.

Mientras llega la Navidad, el ministro ha asegurado que la pandemia "está evolucionando relativamente bien". "Estamos ya en una incidencia acumulada de 193. Todas las comunidades están por debajo de 200. Seis están entre 150 y 200, y tres ya han bajado de 150. El índice de positividad de las pruebas es del 7,62 por ciento, y seguimos haciendo muchísimas. Siguen bajando los indicadores de hospitalización y de UCI. Sigue bajando el indicador de las muertes pero todavía nos cuesta dar la cifra", ha resumido.

Al respecto, el ministro ha señalado que los datos van "bien", pero que aún están "muy lejos" del objetivo de llegar a una incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente en las fiestas. A más movilidad más incremento de casos, es decir, más hospitalizaciones y más muertos", ha insistido.

Por otra parte, el ministro ha avanzado que este jueves se publicará una resolución en relación a las pruebas de diagnóstico de infección activa necesarias para viajeros procedentes de países de riesgo. En primer lugar, se dará por válida una prueba de plasma sanguíneo que "tiene el mismo nivel de fiabilidad que las PCR y se vienen usando en algunas CCAA"; también se recoge que las acreditaciones de la prueba negativa se presenten también en alemán y francés, y no solo en español o inglés como hasta ahora; y, por último, se exime de presentar este certificado en viajeros menores de seis años.

Pruebas de anticuerpos en farmacias

Además, Illa ha señalado que el Ministerio va a estudiar la regulación de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico del virus de Covid-19, en línea con lo manifestado este miércoles por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

En un comunicado, los microbiólogos clínicos han resaltado que este tipo de pruebas no sirven y, por tanto, no deben ser utilizadas, para diagnosticar infección activa por el SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en asintomáticos. En este sentido, señalan que únicamente informan que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, pero no que actualmente estén infectados.

Asimismo, han apuntado que tienen un rendimiento "menor" que las pruebas realizadas en laboratorio, con "más resultados falsos positivos y más resultados falsos negativos". De la misma forma, han reseñado que la "difícil" interpretación de los resultados de estas pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico puede generar una "angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados".