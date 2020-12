El abogado Miquel Roca ha declarado en el juicio que el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, pidió tres millones de euros para que Manos Limpias retirara la acusación de la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Así lo ha testificado Roca, letrado de la infanta en ese caso, en el juicio a Luis Pineda, al secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y a otros ocho acusados, por los que los dos primeros se enfrentan a peticiones de fiscal de 118 años y cinco meses y casi 25 años de prisión, respectivamente, por integrar una supuesta trama de extorsión.

Roca ha declarado que el entonces subdirector general de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell, Gonzalo Barettino, entidad de la que él es secretario del Consejo, le dijo el 14 de marzo de 2016, cuando se estaba celebrando el juicio del caso Nóos, que Pineda le trasladó por teléfono que quería hablar con él de este asunto como abogado de Manos Limpias.

"Le dije a Gonzalo Barettino que no tenía el menor interés en hablar con Luis Pineda porque no me constaba que fuera el abogado de Manos Limpias, ya que era Virginia López Negrete, pero que sí tenía cierta curiosidad de saber qué quería", ha añadido.

Según ha manifestado Roca, Barettino se reunió días después con Pineda en Madrid y a su vuelta a Barcelona le relató el contenido del encuentro.

"Barettino me dijo que Pineda le comentó que podían retirar la acusación contra la Infanta pero que se tenían que pagar unas costas -los gastos judiciales de la acusación de Manos Limpias- por la cantidad de tres millones de euros", ha relatado.

Preguntado sobre si Barettino le manifestó alguna duda respecto a la cantidad que pidió Pineda ha contestado: "Me lo dijo rotundamente" y ha añadido que Barettino tiene para él "una fiabilidad total".

Y ha añadido: "Le dije a Gonzalo Barettino que no hablara más con este señor ni tratara más con él de esta cuestión por razones obvias". Roca ha agregado que seguidamente decidieron poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Roca ha dicho que dos inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le tomaron declaración el 30 de marzo de 2016 en su despacho de Barcelona pero ha indicado que desconocía que Pineda estaba ya siendo investigado.

Y ha asegurado que no sabía que Pineda tuviera relación con Manos Limpias. "Para mí fue una sorpresa su aparición pues solo conocía como letrada de la acusación en el juicio a Virginia López Negrete", también acusada en esta causa.

El testigo ha manifestado que no le consta que Pineda hubiera presionado al Banco de Sabadell.

Ha recordado que después de la reunión con Pineda no tuvieron ningún acercamiento con Manos Limpias ni con Virginia López Negrete en el juicio del caso Nóos.

Roca ha negado que él hubiera realizado un comentario de que el asunto de la causa contra la infanta se arreglaba pagando tres millones de euros. "Estas cosas no las digo jamás", ha recalcado.

Igualmente ha negado que hubiera pedido una reunión privada con el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para tratar el asunto de la infanta. "No se me ocurriría jamás", ha mantenido Miquel Roca.