La Comunidad de Madrid ha insistido este lunes en que el concierto de Raphael que reunió este fin de semana a 5.000 personas en Wizink Center cumplió con las medidas de seguridad y ha subrayado que el evento "no generó un riesgo mayor que el que puede haber en una superficie comercial".

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al ser preguntado por la polémica generada por la actuación del artista en un momento en que los contagios están en alza en la región.

Al respecto, López ha subrayado que conciertos de este tipo se pueden permitir "siempre que se cumpla con el aforo por debajo del 30 por ciento, las personas estén sentadas con mascarillas con prohibición de comer y de beber, y con un aire reciclado de forma permanente".

"No se generó un riesgo mayor que en una superficie comercial donde las personas deambulan. En la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que se adoptan decisiones objetivas por parte de las autoridades sanitarias que son médicos y analizan el riesgo. Insisto en que hay gente seria y responsable detrás para las que la salud pública es lo primero", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que el concierto no se puede comparar con una comida familiar al tratarse de "eventos que no tienen una homogeneidad", dado que cuando se va a cenar la mascarilla se quita y se habla a menos de un metro mientras en el concierto de Raphael "todo el mundo estaba sentado con mascarilla".

"No podemos comparar porque llegaremos a conclusiones erróneas. Las imágenes dan fiel imagen de la realidad. No confundamos con o sin mascarilla y todo el mundo sentado, cosa que no ocurre en un centro comercial", ha recalcado.

Por ello, ha insistido en que hay que ser racional "y buscar en todas las decisiones una racionalidad" para ser certeros y no tomar decisiones "por el temor al qué dirán o por la presión popular". "Hay que seguir viviendo y realizando actividades protegiendo la salud en condiciones que aseguren la salvaguarda de la salud pública", ha dicho.

Críticas

Respecto a los 17 planes de Navidad en CCAA, López ha criticado que el Gobierno central tenga "una deriva" en determinados asuntos y se escude tras las comunidades autónomas mientras que para decidir si suspende los vuelos de Londres por la nueva cepa de Covid-19 se "escude en un consenso con la UE".

"Hay que tomar decisiones y estamos bajo un estado de alarma que supone una restricción competencial fortísima al margen de que la autoridad delegada sean los presidentes de las CCAA. Y efectivamente el grado de coordinación del Gobierno debería ser superior teniendo en cuenta que estamos bajo estado de alarma", ha señalado.

Seguidamente ha recordado que el hecho de que hoy se hagan PCR de vuelos procedentes de Londres y de otros destinos de riesgo ha sido gracias a "la presión" del Gobierno regional y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que "durante meses lo pidió".

"Hoy da mayor tranquilidad a España porque se exige ese PCR, lo que no ocurre en otros países que ya ha prohibido los vuelos procedentes de Londres", ha indicado.